Ракетный террор в Киеве: под завалами обнаружили много погибших, в городе сгорели склады и уникальная лаборатория

Последствия обстрела Киева

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В Дарницком районе Киева завершили поисково-спасательную операцию. Под завалами разрушенного девятиэтажного дома нашли 10 погибших. Всего в ночь на 2 июля россияне убили в столице 30 человек. Сейчас спасатели продолжают расчищать завалы.

О последствиях жестокого обстрела столицы — корреспондент ТСН Елена Лоскун.

Война в Украине: что известно об обстреле Киева

К разрушенному многоэтажному дому в Дарницком районе люди непрерывно приносят цветы и мягкие игрушки. Спасатели ГСЧС продолжают здесь расчищать завалы. Эту девятиэтажку полностью разрушила российская ракета. Жители дома, которым удалось выжить, с ужасом вспоминают ночь, проведенную в укрытии.

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«Мы были в укрытии. Там так гремело, что укрытие чуть не обрушилось, всё сыпалось», — говорят местные жители.

Спасателям удалось сразу же извлечь живыми из-под завалов семерых человек. К сожалению, десять человек на этом конкретном участке спасти не удалось.

Александр Хорунжий, заместитель начальника управления по коммуникациям ГСЧС Украины: «Больше всего погибших в Дарницком районе. Здесь больше всего пострадали люди в Дарницком районе».

Во дворе соседнего дома теперь зияет огромная воронка — сюда тоже попала российская ракета. Десятки квартир в доме практически уничтожены взрывной волной и обломками. Жильцы пытаются спасти хоть какие-то вещи, выбрасывая мусор из окон.

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Горожане вспоминают: ударная волна была настолько мощной, что из квартир массово вылетали окна, межкомнатные двери, тяжелая мебель и даже личные вещи. Люди во дворе находят чужие семейные фотографии и пытаются выяснить, чьи они.

Татьяна тоже самостоятельно расчищает завалы в своей квартире. На некоторых несущих стенах её квартиры образовались глубокие трещины, а всю мебель и бытовую технику теперь придётся просто выбросить на свалку.

Татьяна, жительница поврежденного дома: «С 1990 года я живу в этом доме. Я даже не могу сказать, на какую именно сумму, но ущерб здесь превышает 50 тысяч долларов».

Последствия обстрела Киева

11 часов воздушной тревоги и удары по медицинским работникам и гуманитарным складам

По официальным данным местных властей, только в Дарницком районе столицы было зафиксировано 6 отдельных мест попадания ракет, из которых 4 — это прямые попадания в объекты.

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Россияне действовали по уже отработанной, циничной схеме обстрелов: сначала запускали волны ударных дронов, затем — крылатые и баллистические ракеты, и так по кругу вплоть до самого утра. В целом воздушная тревога в Киеве длилась более 11 часов. Враг наносил удары преимущественно по жилой застройке и объектам гражданской инфраструктуры.

Под обстрел оккупантов попало даже одно из отделений центра экстренной медицинской помощи на правом берегу столицы. В результате взрывов 9 спецавтомобилей скорой помощи получили серьезные повреждения, а шестеро медицинских работников подстанции получили ранения различной степени тяжести. От обстрелов существенно пострадала и частная больница, расположенная по соседству. Её сотрудники вспоминают, что масштабные разрушения здесь уже были в июле прошлого года, поэтому теперь в случае тревоги персонал не медлит: пациенты из реанимации сразу перемещаются в укрытие. На этот раз медики впервые увидели, что обломки ракеты прошли насквозь через несколько несущих стен.

Россияне не пощадили и большой центральный склад Украинского Красного Креста. Отсюда по всей Украине оперативно развозили важные гуманитарные грузы для пострадавших регионов — в частности, мощные генераторы, тепловые насосы и дорогостоящее медицинское оборудование. Сумма утраченного имущества и грузов здесь достигает 79 миллионов гривен.

Последствия атаки на Киев

Уничтожение украинских книг: на складе сгорело 800 тысяч экземпляров

Дотла сгорели также гражданские рестораны, логистические склады почты и крупные сети магазинов бытовой техники. На складах одного из ведущих украинских издательств до сих пор тлеют тысячи книг. Здесь за одну ночь в результате пожара сгорело 800 тысяч экземпляров готовой продукции.

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Евгений Ширинос, главный редактор издательства: «Если пересчитать в денежном выражении, то эта сумма превышает сто миллионов гривен. Вся литература, которую мы издаем, начиная с детских книг и заканчивая художественной литературой, классикой, многими книгами, по которым сняты фильмы, а также популярной нехудожественной литературой и психологией. То есть весь наш портфель, который мы издаем. То есть все книги хранились на этом складе».

Удар по науке: разрушение лаборатории нейробиологии и спасение портрета

В ту адскую ночь россияне воевали и с украинской наукой. Под прицелом оккупантов оказался Институт биохимии имени А.В. Палладина НАН Украины — одно из самых авторитетных научных учреждений страны.

Здесь ученые проводили важные исследования, разрабатывали современные лекарственные препараты и обучали студентов. В настоящее время точно оценить весь ущерб, нанесенный институту, просто невозможно.

Денис Колибо, заведующий лабораторией Института биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины: «Вот это моя лаборатория. Это была любимая лаборатория наших студентов. Они осваивали здесь азы работы. Здесь мы изучали иммунологию, изучали биохимию».

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Во время нашего разговора среди груды строительного мусора ученые находят чудом уцелевший портрет основателя учреждения — академика Александра Палладина. Учёные уверены, что это очень хороший и знаковый знак: «Видите, портрет остался целым. Причём посмотрите, какого года — 1947 года. Все сгорело, а портрет остался целым». Журналисты призывают: «Берегите его», на что ученые отвечают: «Хорошо».

Пострадавшие животные в столичном зоопарке

Столичный зоопарк постепенно приходит в себя после пережитого ночного кошмара. В результате этой российской атаки на территории зоопарка были повреждены административное здание, автостоянка и несколько открытых вольеров. Физические повреждения получили две черепахи, а также 20-летний кайман по кличке Карапуз.

Кирилл Трантин, генеральный директор Киевского зоопарка: «С черепахами проще. Каймана мы не беспокоим, просто наблюдаем за ним. Животные же не понимают. Она могла просто испугаться и сильно удариться».

В настоящее время ветеринары на всякий случай внимательно наблюдают и за другими животными в зоопарке, чтобы своевременно выявить последствия сильного акустического стресса.

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В Офисе генерального прокурора Украины эту ночную атаку россиян официально назвали чистым террором, у которого есть конкретные имена исполнителей. Правоохранители уже начали досудебное расследование. Одним из главных виновников убийств мирных жителей и масштабных разрушений называют начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Прокуроры заверили, что каждый, причастный к этим зверствам, обязательно понесет личную юридическую ответственность.

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