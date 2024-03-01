Ракетный удар на Запорожье: что известно о погибшем мужчине и последствиях обстрела (фото, видео)

Российская террористическая армия по селу Юльевка Запорожской области запустила 4 ракеты. Там оккупанты убили пожилого мужчину и ранили женщину.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Оккупанты убили 70-летнего Виктора Мельника

В селе Юльевка Запорожской области оккупанты разбили четырехэтажный жилой дом. На первом этаже этого помещения жила семья Людмилы - женщина вместе с внуком была в Запорожье, когда ей позвонили соседи и сказали, что ее муж ранен. Но впоследствии выяснилось - 70-летний Виктор Мирошник атаки не пережил.

"Я бегом зятя с работы сорвала, мы поехали. Через час мы были здесь, он лежал накрытый, мертвый", - говорит вдова мужа Людмила Мирошник.

Потерпевшая от обстрела

В браке прожили 48 лет, говорит женщина, мужчина заботился о саде у дома, виноградник, выращивал фруктовые деревья.

"Вырастил свой виноградник, свой сад у нас хороший. Ягоды, фруктовые деревья, малины с осени насадил очень много, говорил, будет весной детям", — говорит женщина.

Что известно о последствиях удара

В результате российской атаки пострадала также 68-летняя соседка погибшего. Она вышла на улицу как раз перед прилетом ракеты.

Большинство жителей многоэтажки, пострадавшей из-за ракетного удара, уехали отсюда после начала полномасштабного вторжения. Оставалось 5 семей. Теперь этим людям жить негде. Местные разгребают завалы и спасают уцелевшие вещи – из квартир выносят диваны, технику, шкафы.

Последствия обстрела

Кто планирует перебраться к родственникам, другим областные власти пообещали предоставить бесплатное жилье в областном центре.

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Напомним, 29 февраля российская оккупационная армия нанесла авиаудар оккупантов по одному из сел Запорожского района. Россияне выпустили КАБ. Есть жертвы.

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