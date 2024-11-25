Ракетный удар по центру Харькова: что атаковали россияне и какие последствия "прилета"

Российские оккупанты атаковали Харьков накануне. Взрывы раздались, когда люди шли на работу.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондентка Юлия Бойко.

Харьков получил удар в 08:30, когда люди как раз шли на обучение и работу. Сирена прозвучала уже после взрыва. Пока известно о 23 раненых, среди них есть люди в тяжелом состоянии. Пострадавшие получили в основном обломочные ранения. Удар пришелся прямо в центр города.

По предварительным данным, ракета С-400 попала во двор посреди жилой застройки. Прокуратура сообщает, что под удар попали около полусотни домов и по меньшей мере пять авто. Также пострадало здание ЦНАПа, расположенное в этом квартале. Там на момент взрыва находились люди и именно среди них больше всего пострадавших. Это – и работники центра, и посетители.

"Это циничный случай терроризма. Мы понимаем, какое время было, когда многие люди пришли получить услуги, когда люди пришли на работу. И это гражданское здание, которое предоставляет услуги горожанам", — говорит городской голова Харькова Игорь Терехов.

Игорь Терехов на месте удара

Задело также фасады зданий, выбиты окна в квартирах. Возник пожар, который уже успели локализовать. Сейчас на месте работают спасатели и коммунальные службы. Они ликвидируют последствия взрыва, помогают пострадавшим и подсчитывают ущерб.

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Напомним, сегодня в центре Харькова прогремел взрыв.

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