Ракетный удар по «Черниговской»: когда возобновят работу метро и что спасет Киев от коллапса

Последствия удара по метро / © Виталий Кличко/Тelegram

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Россия нанесла ракетный удар рядом со станцией метро «Черниговская» в Киеве. В результате атаки россияне в очередной раз парализовали работу столичного метрополитена на открытом участке красной ветви. Чудом никто из людей не пострадал, но из-за масштабных повреждений возобновить работу станции за сутки не удалось.

Детали рассказали источники ТСН.ua.

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В столичной мэрии говорят, что будут пытаться возобновить работу метро на этом участке до конца дня или до утра вторника. В восстановительные работы привлекли более 70 специалистов. Убрали разбитое стекло и обломки, завершают ремонт путей и контактного рельса. Идет восстановление электроснабжения и систем управления движением.

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Точных сроков возобновления работы пока не называют, но если это произойдет, поезда будут курсировать от станции «Лесная» без остановки на «Черниговской».

Насколько сложно восстановить поврежденную инфраструктуру

По мнению Дмитрия Беспалова, эксперта по транспортному планированию, наземная часть станции метро не должна быть сложной для восстановления, потому что там нет слишком сложной инфраструктуры.

«Что касается повреждения рельсов метрополитена, то, например, "Укрзалізниця" восстанавливает их достаточно быстро. Можно быстро восстановить контактную сеть, если она повреждена и требует замены. Можно организовать и ремонт поврежденной платформы станции метро, используя для временного размещения металлические листы. Хотя это скорее противоаварийные работы, потому что нужно будет восстанавливать поврежденный бетон. Поэтому мне кажется, что станцию быстро восстановят и запустят движение», — рассказывает Дмитрий Беспалов.

Для улучшения транспортного сообщения власти увеличили количество автобусов на маршрутах №1-М и №118. В частности, на маршрут №1-М добавили еще 15 автобусов. Но транспорта явно не хватает, чтобы перевозить всех желающих. Особенно вечером, когда тысячи киевлян возвращаются домой с правого берега. Как результат на станции метро «Дарница» образовались огромные очереди из пассажиров на автобусы, чтобы добраться до своих домов, из-за неработающих двух станций метро

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Почему большие автобусы не смогут заменить метрополитен?

Дмитрий Беспалов говорит, что вместе с коллегами рассчитывал эти потребности. За основу взяли интервалы движения поездов на красной ветке и паспортную плотность – нормативное значение того, сколько людей может поместиться в вагоне метро.

«Мы посчитали: если метрополитен возит в пиковые часы максимальное количество людей, плотно размещенных в вагонах, то на красной ветке выходит 10–15 тысяч пассажиров, пересекающих Днепр. А в автобусе едет около 100 человек. Делим и можем понять, какой интервал должен быть между автобусами, чтобы они возили пассажиров в метро. А он там должен быть 20 секунд! То есть, технически просто невозможно организовать такой интервал движения автобусов — они даже не будут успевать высаживать пассажиров. Так что логика здесь проста: автобусы не справятся со спросом метрополитена ни в коем случае, только покроют какую-то часть», — объясняет Дмитрий Беспалов.

Эксперт добавляет, что, к сожалению, открытая ветка метрополитена – это централизованная система перевозок, которую очень удобно уничтожать врагу, ведь она как на ладони.

«Враг может бить по тяговым подстанциям, либо в целом по электричеству, либо по наземным станциям, как в этом случае с "Черниговской". Неизвестно, специально ли Россия выбрала эту станцию, их логику трудно понять. Но проблема в том, что движение на открытом участке россияне могут в любой момент остановить. Как этому противодействовать – трудно сказать. Как вариант, децентрализованно организовать работу транспорта на случай повторения таких атак», — говорит эксперт по транспортному планированию.

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«Хаос против хаоса»: спасут ли столицу маршрутки?

Дмитрий Беспалов говорит, что в этом случае город может спасти использование маршруток. При этом он отмечает, что ранее выступал категорически против работы маршруток в столице.

«Маршрутки – самый неэффективный способ перевозки пассажиров, еще один такой просто трудно придумать. Но, как оказывается, не во время войны. Сейчас этот неэффективный, позорный способ перевозки пассажиров может оказаться лучшим вариантом для города. Прежде всего из-за его массовости. А если к этому привлечь все те виды маршруток, которые были в Киеве в "Богдани" — "спринтеры" и микроавтобусы, то они могут стать реальным выходом в вопросе перевозки людей через Днепр», — считает эксперт.

Дмитрий Беспалов подчеркивает, что эта система перевозки пассажиров является ужасающей, неэффективной и даже опасной для людей, но она способна сопротивляться россиянам.

«Из-за массовости маршруток их невозможно уничтожить. Сейчас город пытается решить вопрос по большим автобусам, но они не являются вариантом даже для людей, которые готовы и могут платить. К тому же, в автобусах ездит очень много льготников. А маршрутки, при всех своих минусах, кроме того, что зарабатывают, действительно могут перевозить пассажиропоток, образовавшийся из-за остановки работы метро. Я бы это назвал "хаос против хаоса". Кстати, маршрутки нас спасали во время коронавируса, когда государство фактически запретило пользоваться общественным транспортом, а маршрутки ездили и перевозили людей. Пока это единственный вариант, который позволяет нам всем двигаться по городу», — заключает Дмитрий Беспалов.

Россия атаковала метро в Киеве — последние новости

Напомним, в ночь на 19 октября Россия атаковала Киев ракетами и дронами. В результате обстрела погибла 21-летняя девушка, еще восемь человек получили ранения, четырех из них госпитализировали.

В Деснянском районе обломки повредили медучреждение и станцию метро «Черниговская», в том числе пути и контактный рельс.

Поэтому красная линия метро работает только от «Академгородка» до «Дарницы», а станции «Черниговская» и «Лесная» временно закрыты. На поврежденном участке продолжаются ремонтные работы.

И.о. начальника КМВА Андрей Ткачев заявлял, что точные сроки полного возобновления движения пока спрогнозировать невозможно.

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