Ракетный удар по ДнепроГЭС: есть ли угроза прорыва и какая ситуация в энергосистеме (фото)

Во время ракетной атаки по Запорожью оккупанты ударили по дамбе ДнепроГЭС.

Оккупационные войска России в ночь на 22 марта нанесли массированный удар по Украине ракетами и дронами. Враг, в частности, целил и по объектам критической инфраструктуры, атаковав Днепровскую ГЭС в Запорожье.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что враг применил 151 средство воздушного нападения против Украины. Силы ПВО уничтожили 92 воздушных целей – 55 беспилотников и 37 ракет: 35 крылатых ракет Х-101/Х-555; две управляемые авиационные ракеты Х-59.

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях атаки по объекту "Укргидроэнерго".

Через ДнепроГЭС перекрыли движение транспорта

Как рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, враг целенаправленно целил по критической инфраструктуре, не имеющей никакого отношения к военным или военной промышленности. Одним из таких объектов является ДнепроГЭС. После атаки движение автомобилей плотиной ДнепроГЭС перекрыли.

По данным Минэнерго, на месте работают чрезвычайные службы и энергетики. Ситуация на дамбе станции контролируемая.

Последствия ракетного удара РФ по Днепровской ГЭС/Фото: Офис Генпрокурора

На ДнепроГЭС есть критические повреждения

Как сообщил директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, ДнепроГЭС в критическом состоянии — было два прямых попадания.

"Придется восстанавливать полностью машинный зал и электрическое оборудование. Последствия мы просчитаем в течение дня и будем понимать, что произошло. И сможет ли она работать", — уточнил он.

По его словам, зафиксированы попадания по ГЭС-2 и по ГЭС-1.

"Две ракеты прямым попаданием прилетели по ГЭС-2. Одна ракета прилетела по подкрановым балкам и попала в опору. ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 тоже сейчас не работает", – констатировал Сирота.

Также читайте Массированный удар по энергетике в Украине: возможен ли блекаут

Пока специалисты окончательно не могут дать оценку, что со станцией ГЭС-2. Последствия, возникшие в результате попадания по ГЭС-1, ясны.

"Хотел бы сразу сказать, что угрозы прорыва дамбы нет. Конечно, есть попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки, но угрозы прорыва нет", – отметил Сирота.

Как рассказал в эфире телемарафона руководитель Департамента Офиса Генпрокурора по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов, во время атаки в Днепровскую ГЭС попали восемь ракет. Там есть значительные повреждения.

"Только в саму ГЭС попали восемь раз, то есть восемь ракет попали в этот очень важный для Украины объект. Объект, содержащий не только мощную энергетическую составляющую, но и выполняющий другие функции нашего государства. И является объектом, который содержит потенциально опасные силы. И все мы понимаем возможные последствия. Украина уже переживала последствия поражения такого объекта", – сказал он.

Однако Юрий Белоусов подчеркнул, что в настоящее время опасности для граждан нет. Но объект действительно выведен из строя, поражения очень значительны.

В результате атаки в жертвы

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что вражеская ракета попала в троллейбус с людьми, пересекавшими плотину Днепровской ГЭС, есть жертвы. Это были работники ДнепроГЭС.

Ракета попала в троллейбус с людьми, пересекавшими плотину Днепровской ГЭС / Фото: Офис Генпрокурора

Как сообщил Офис Генерального прокурора, утром 22 марта 2024 года года военными РФ предварительно было нанесено 20 ракетных ударов по территории Запорожья.

Днепровская ГЭС получила повреждения и разрушения. Пока известно об одном погибшем в результате обстрела. Число пострадавших устанавливается.

На местах происшествия работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, фиксирующие очередное преступление россиян.

Есть ли угроза прорыва дамбы ДнепроГЭС

Директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота успокоил, что угрозы прорыва дамбы нет. Пока специалисты окончательно не могут дать оценку, что со станцией ГЭС-2. Последствия, возникшие в результате попадания по ГЭС-1, ясны.

"Хотел бы сразу сказать, что угрозы прорыва дамбы нет. Конечно, есть попадание в одну опору, разбиты подкрановые балки, но угрозы прорыва нет", – отметил он.

Какие последствия для экологии

Государственная экологическая инспекция Южного округа сообщила, что в результате обстрела ДнепроГЭС в Запорожье зафиксированы засоры почв и утечка нефтепродуктов в реку Днепр.

"В результате попадания в Днепровскую ГЭС зафиксированы засоры почв, утечка нефтепродуктов в водный объект г. Днепр, специалистами Инспекции отобраны пробы воды с целью лабораторного исследования", — отметили в ведомстве.

Все полученные материалы будут переданы в Оперативный штаб при ГЭИ Украины и правоохранителей.

Последствия ракетного удара РФ по Днепровской ГЭС/Фото: Госэкоинспекция Южного округа

Последствия ракетного удара РФ по Днепровской ГЭС/Фото: Госэкоинспекция Южного округа

Последствия ракетного удара РФ по Днепровской ГЭС/Фото: Госэкоинспекция Южного округа

Какая ситуация в энергосистеме

По данным "Укрэнерго", в результате массированной атаки по Украине повреждены десятки объектов энергосистемы : тепловые и гидроэлектростанции, магистральные сети НЭК, сети облэнерго.

Самая тяжелая ситуация в Харьковской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской областях.

Ремонтные бригады приступили к аварийно-восстановительным работам сразу после окончания воздушной тревоги.

Потребление электроэнергии вынужденно ограничено в следующих областях:

Днепропетровская;

Донецкая;

Кировоградская;

Одесская;

Полтавская;

Сумская;

Харьковская.

В целях поддержки безопасной работы энергосистемы привлечена аварийная помощь по энергосистемам Румынии, Словакии, Польши.

Напомним, ТСН.ua собрал все подробности о последствиях и жертвах атаки ракетами и дронами по Украине (фото, видео).

Читайте также ведущие новости дня: