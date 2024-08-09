Ракетный удар по дому на Сырце в Киеве: жители возмущены временным жильем, которое им предлагает власть

Пострадавшие до сих пор не получили ключи от временного жилья.

Городские власти Киева предлагают квадратные метры жителям изуродованного дома на Сырце, куда 8 июля попала российская ракета. Ранее заместитель столичного мэра Вячеслав Непоп заявлял, что пятиэтажку подключат к свету, газу и воде. Но это возможно только после заключения экспертизы.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ирины Кондрачук.

Люди рассказали о ситуации с разрушенным домом

Дом на Сырце стоит в руинах после российского ракетного обстрела.

"Я не позволю заселять сюда жителей, чтобы их уже добить тех, которые остались", - говорит председатель ЖСК "Сокол" Татьяна Сокол.

Татьяну, председателя кооператива, жильцы ласково называют мамой этого дома. Люди говорят, что радуются, что тогда выжили.

Ольга в это время была на работе и во время тревоги спустилась в бомбоубежище. Взрыв слышала под землей.

"Минут через 20 я получила смс от мужа: квартиры нет, машины нет", - говорит владелица квартиры, которую уничтожили во время ракетного удара Ольга Логовская.

Ольга Логовская.

В преддверии ракетной атаки, в субботу шестого июля, семья завезла в дом новую мебель.

Чисто и уютно было и дома у семьи Павленко.

"У меня в квартире был идеальный ремонт", – говорит Екатерина.

Ее историю ТСН уже рассказывала. Екатерина – мама двоих детей. Муж погиб на войне. А теперь и их имущество уничтожыла российская ракета. Они выжили, потому что в тот трагический понедельник гостили у свекра за городом.

В результате взрыва обрушился четвертый подъезд. На втором этаже в ванне скрывались 8-летняя Настя, 10-летний Максим и их мама Зоряна. И это тот случай, когда правило двух стен не сработало.

В другой квартире жила мать с инвалидностью и ее дочь. К моменту взрыва дома были только пес и кот. Им удалось выжить.

"У меня почти пол квартиры разрушены. Не повреждены, а разрушены", — говорит Наталья Трипольская.

Жители дома на Сырце

Какое жилье предлагают людям в Киеве

Теперь Наталья Трипольская с матерью, Катя с детьми, а с ними и председатель ЖСК Татьяна и другие жильцы собрались под лугом в Голосеевском районе Киева. Здесь городские власти предлагают им временное жилье. Тем, у кого в семье по меньшей мере три человека — предлагают квартиры-студии. А кто один или вдвоем, как Наталья с матерью, получают только комнату.

Квартира, которую предлагают людям

Всего из 75 квартир дома на Сырце заявления на временное расселение подали только двадцать семей. Такие же, как Ольга Логовская, на жилье от КГГА претендовать не могут.

"На мне считается кусочек жилья. Так вот, туда мне наша власть сказала — иди и живи. А сейчас в той квартире живет другой человек. Я же не могу прийти ее выгнать", — говорит Ольга Логовская.

Ольга прописана по другому адресу. Хотя разрушенная квартира – это ее собственность. Теперь чтобы получить временное жилье должно выписаться и тогда его заявление будет рассмотрено, объясняет временный исполняющий обязанности председателя Шевченковской РГА. Хотя все понимают, что эта семья в этот дом вряд ли вернется.

"99%, что пятый — уцелевшая часть точно будет сноситься. Я не думаю, что его каким-то образом присоединят к новой конструкции между этим пятым и уцелевшими подъездами", — говорит временный исполнитель Шевченковской РГА в Киеве Александр Поповцы.

Пока пострадавшие до сих пор не получили ключей от временного жилья. Специальная комиссия все еще исследует пятиэтажку. По ее выводу станет ясно: будут ли сшивать разъяренные стены, или все же признают дом аварийным. Приговор обещают сообщить до конца лета.

Автор: Ирина Кондрачук.

Напомним, обычная пятиэтажка в одном из самых уютных районов Киева в один момент превратилась в братскую могилу. Последним спасатели деблокировали из развалин тело девушки 2006 года рождения. В общей сложности там погибли 13 человек, среди которых 5 — это дети.

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