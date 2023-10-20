Ракетный удар по дому в Запорожье: последствия и что говорят люди, пережившие террор

В Запорожье в результате вражеского удара по жилому дому разрушены восемь квартир, пять человек погибли, еще пять — в больницах. Почти два десятка человек до сих пор не могут вернуться в свои дома.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Дом в Запорожье, переживший ракетный удар, уже подключен к коммуникации. Его жительница Дарья Гонтарь говорит, что несмотря на это домой возвращаться еще не решается. Ее пятилетний сын Платон очень испугался ночных взрывов, так что пока семья живет у родителей. Жительница Запорожья говорит, что из-за российского террора ее сын посещал психолога.

"Поработали немного с психологом. Показали, рассказали, что и как произошло, чтобы он не придумывал, что там молния или гром", — говорит Дарья Гонтарь.

Дарья Гонтарь

В тот день российская ракета унесла жизни пятерых человек. Это — 23-летний Даниил Коваленко и 20-летняя Диана, которые поженились только в прошлом году. А также - супруги Клименко, чьи тела достали из-под завалов спасатели, у них осталось двое сыновей.

23-летний Даниил Коваленко и 20-летняя Диана

Пять человек, среди которых и мама погибшего Даниила, с ранениями в больницах. Их состояние стабильное, сообщают в военной администрации.

Чрезвычайники тем временем уже разобрали завалы. Теперь устанавливают специальные конструкции, которые должны укрепить здание.

Коммунальщики вывезли более 250 тонн обломков и мусора. Теперь помогают закрывать выбитые окна. Разрушенную часть дома чиновники решили законсервировать. Жителям разрушенных квартир, которым некуда возвращаться, обещают помочь.

"Уже переговорили с международными организациями о предоставлении помощи именно жильцам дома, это строительные материалы. Городские власти пообещали — как всегда будут выплачивать по 10 тысяч гривен до тех пор, пока не будет восстановлено жилье", — говорит начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Работы продолжаются и в Покровском кафедральном соборе, что неподалеку, в котором в ту ночь вражеские обломки разбили окна и фасад

"Самая большая проблема — это большой купол и четыре купола. Вышка туда не достанет, надо альпинисты", — говорит настоятель Святопокровского собора, протоиерей Олег Семенчук.

Протоиерей Олег Семенчук.

Работы необходимо сделать как можно скорее, чтобы снег и дождь не натворили беды внутри собора.

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Напомним, в ночь на 18 октября, с 01:33 по 01:48, нанесла шесть ракетных ударов по территории города Запорожья.

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