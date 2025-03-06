Ракетный удар по гостинице в Кривом Роге: рассказы очевидцев и что известно о погибших

В Кривом Роге завершилась спасательная операция на месте вражеского удара. Россияне попали по городу накануне вечером и попали в отель в центре города. Есть четверо погибших, более 30 раненых.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.

Мощный взрыв разбил отель и дома рядом. Раненых людей достают спасатели.

Водитель грузовика Сергей говорит, что как раз доставил товар из Киевской области и остановился на ночлег в Кривом Роге, ужинал в номере на третьем этаже и чудом уцелел во время удара по гостинице.

Из разбитых зданий спасатели вывели девятнадцать человек. Немало раненых. Всю ночь и утро беспрестанно разбирали завалы и искали пострадавших вместе с кинологами.

Всего четверо погибших - трое мужчин и женщина. Это люди, которые были дома, в соседних домах или просто шли в магазин. Наталья тоскует по соседке. Сама отделалась порезами, когда квартиру разбило взрывной волной.

Последствия атаки по гостинице

Незадолго до удара в гостиницу заселились волонтеры гуманитарной организации – граждане Украины, США и Великобритании – они уцелели. Владелец гостиницы говорит: все гости и работники выжили.

"Один человек выходил уже на улицу, а двое стояли на рецепции. Они остались целыми. Выскочили после взрыва на улицу. Все. А те люди, которые были здесь, сидели в ресторане, в бане, кто в номерах - они все целые", - говорит он.

Это уже второй удар по гостинице. Его россияне уже разбили осенью, здание только недавно восстановили. Администратор ресторана вспоминает. как спасались с коллегами и посетителями.

"Взрыв врасплох! Я за баром, считалась уже. И резко взрыв! Я начала кричать: давайте все на пол, за баром мы с девушками были, две официантки и я. Повара как раз пошли еще десять минут до взрыва. Ну у людей у нас еще сидели", - говорит она.

В результате удара кроме гостиницы разбита почта, более десятка многоэтажек, два десятка авто и немало магазинов.

В общей сложности более трех десятков человек ранены. Среди них – 13-летняя девушка и 17-летний юноша. В больницах остается более двух десятков пострадавших. Многие из них — в тяжелом состоянии.

Седьмое марта в кривом Роге объявлен днем траура. На разбитых авто возле уничтоженной гостиницы выжившие оставляют пожелания врагам.

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