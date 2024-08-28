Ракетный удар по гостинице в Кривом Роге: сколько людей погибло и что известно о "прилете"

Российские оккупанты в отеле Кривого Рога убили четырех человек. Сегодня в городе объявлен День траура.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

"Руины вместо гостиницы, одного из самых известных в Кривом Роге. Около полуночи по нему прилетела российская ракета. Два человека, мужчина и женщина погибли сразу. Несколько жильцов оказались под завалами", — говорит корреспондент ТСН.

На рассвете спасатели смогли освободить из-под руин 43-летнюю женщину. Под обломками гостиницы она провела несколько часов. Сильно травмирована, однако в сознании.

Последствия обстрела гостиницы в Кривом Роге

Виктор Мирона со своей командой, работают здесь с ночи. Помогают спасателям искать людей под завалами, оказывают медицинскую помощь.

"После часу мы нашли 2 тела. Невозможно было выжить, потому что очень тяжелые травмы, оторванные конечности", — говорит руководитель общественной организации Виктор Мирона.

К поискам приобщили кинологов с собаками. Говорят, разрушения очень сложны. Трудно работать и людям и животным.

"Очень сложный завал, сложный по передвижению, сложный по составу пыли, много стекловать. И наши собаки только вчера приехали из Краматорска, именно они помогли найти тело, которое искали много часов", — говорит Лариса Борисенко, руководитель поисково-спасательного кинологического отряда.

оккупанты запустили ракету по гостинице

На месте ракетной атаки работает тяжелая техника, спасатели также вручную разбирают завалы. А напротив отеля сотрудники пытаются хоть как-то привести в порядок разбитое помещение ресторана.

В больнице остаются два человека. Женщина, найденная под обломками, в тяжелом состоянии в реанимации. 37-летний мужчина, извлеченный сразу после прилета, в состоянии средней тяжести. Прогнозы положительные, говорят врачи, однако в ближайшие несколько недель раненые проведут в медучреждении. Еще три пострадавших после оказания помощи уже дома.

Кроме отеля повреждены 4 многоэтажки, 6 магазинов и 8 автомобилей. 28 августа в Кривом Роге День траура.

Последствия удара по Кривому Рогу

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 07:00 28 августа. 4 погибших в Кривом Роге! Новые лимиты с карты на карту!

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