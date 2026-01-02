Ракетный удар по Харькову: что атаковали россияне и какие последствия попаданий

Последствия атаки на Харьков / © Харьковская ОВА

Реклама

Сегодня во второй половине дня российские террористы снова атаковали Харьков. Враг ударил ракетами «Искандер» по густонаселенному жилому массиву в Киевском районе. Удар был настолько внезапным, что воздушная тревога не успела сработать.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Юлия Бойко.

Ракеты прилетели в центр города

Удар пришелся по центру Харькова, недалеко от парка и оживленной дороги. В этот момент на улице было немало прохожих, детей и автомобилей. На месте попадания сейчас царит тяжелая атмосфера: воздух насыщен пылью и дымом, ощутимый резкий запах гари.

Реклама

«Я стояла на светофоре, ждала зеленый свет. И все начало сыпаться, через 10 секунд — снова. Падает крыша. Я не знала, что делать. Открываю дверь — все черное», — вспоминает очевидица Юлия.

Другая жительница района, Наталья едва сдерживает слезы: «Я была дома, открыла окно… Такой был удар, я аж подпрыгнула, и посыпалось все на свете. Это ужас».

Пострадавшие: от 6-месячного ребенка до пожилых людей

По официальным данным, на данный момент известно о по меньшей мере 30 пострадавших. Спасательные работы продолжаются, поэтому количество раненых может возрасти.

Тяжелые случаи: По крайней мере одна женщина находится в тяжелом состоянии.

Ранения детей: Среди пострадавших — 6-месячный младенец.

Как сообщил директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта, у людей диагностируют осколочные ранения, переломы и острые реакции на стресс.

Реклама

Масштабные разрушения гражданской инфраструктуры

Правоохранители подтвердили, что враг применил баллистические ракеты «Искандер». Целью стал обычный гражданский объект в старом жилом микрорайоне.

Уничтожено: торговый центр.

Повреждены: десятки жилых многоэтажек и медицинские учреждения.

Коммуникации: изуродованы тепловые, газовые и электросети.

«Это гражданский объект, вы же видите — старый жилой микрорайон. Там лечились гражданские люди», — прокомментировал атаку мэр Харькова Игорь Терехов.

Поисково-спасательная операция

На месте попадания продолжают работать бойцы ГСЧС, медики и полиция. Коммунальные службы пытаются оперативно устранить повреждения сетей, чтобы вернуть людям свет и тепло. Поиски под завалами не прекращаются.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Баллистика прямо в многоэтажку! Ужасы в Харькове прямо сейчас!