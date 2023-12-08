Ракетный удар по Харькову: что говорят люди и какие последствия обстрелов (фото, видео)

Российские оккупанты ракетами атаковали Харьков, из-за чего два человека получили ранения. Захватчики запустили по городу 6 ракет С-300 в 3:00. Попадание зафиксировали в Холодногорском и Шевченковском районах. Пострадали многоэтажки, детская площадка и десятки автомобилей.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

"Местные жители, пережившие ракетный удар, говорят, что им страшно даже вспоминать эту ночь. Сразу шесть ракет запустили ночью россияне по Харькову. 36-летняя женщина и 25-летний мужчина получили легкие ранения. А вот повреждения — в сотнях квартир. Люди возмущаются — не успевают латать дыры после одного обстрела, как снова нужно браться за ремонт", — говорит ТСН.

Вырва на месте удара

На одну из улиц Харькова ночью прилетело сразу две ракеты. Разбили более 3 десятков машин. Жительница Харькова Ирина говорит, что в момент обстрела женщина как раз была в туалете. Это, признается, и спасло ее от ранений.

"Как бахнуло — я думала, что будет снова, но больше не было. Я так всю ночь и провела, боялась уходить", — говорит женщина.

Один из домов не успели отремонтировать – как сюда прилетело снова. Люди снова берутся его латать.

Спасатели ликвидировали последствия атаки по Харькову 8 декабря / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

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Напомним, захватчики ночью обстреляли жилые дома в Харькове.

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