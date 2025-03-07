Ракетный удар по Харькову: что известно о последствиях попадания

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. Что известно о последствиях?

Харьков приходит в себя от ракетного удара, который россияне нанесли утром. Вражеская баллистическая ракета попала в жилой район. Взрывная волна повредила многоэтажки, гаражи, автомобили и детский сад. Есть раненые.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлии Бойко.

Российские террористы атаковали жилой район Харькова.

"Я спала. Я со второго этажа, мне просто окно вынесло. Пламя из гаражей, дым", — говорит жительница Харькова Ольга.

Последствия обстрела Харькова

На месте прилета – огромная воронка, вокруг разбросаны обломки. Взрывная волна выбила окна и стекла, в квартирах попадала мебель, улетела штукатурка. В общей сложности повреждены девять многоэтажек и детский сад, разрушены гаражи, выгорели авто. Количество пострадавших увеличивалось каждые полчаса. Сначала сообщали о четырех, далее-пяти, в полдень – уже восемь.

Россияне применили ракету "Искандер-М". Вблизи попадания – только жилая застройка.

"Мы опять же видим, что это не военный объект, никаких военных здесь нет, и никаких причин для того, чтобы нужно было сюда наносить ракетный удар, даже в условиях войны, это очень низко", – говорит начальник ГУНП в Харьковской области Петр Токарь.

Разбитое жилье в Харькове

Спасатели с самого утра разбирают завалы, проверяют поврежденные дома и гаражи. Жители сплотились – собирают обломки, забивают выбитые окна фанерой.

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