Ракетный удар по Харькову: что известно о судьбе лабрадоров и щенков, дом которых уничтожила Россия

Щенки из Харькова, накануне попавшие под российский обстрел, обживаются в Черкасской области. Российский снаряд упал прямо у их дома. В хате вылетели окна и двери, щенков — разбросало по комнате. Видео выложила хозяйка, чтобы попросить помочь увезти собак. Всех лабрадоров эвакуировали в тот же день.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Боднар

Маленькие лабрадоры ретриверы чудом выжили после последних обстрелов Харькова.

"Мы кормили всех, я уже докармивала последний щенок. Когда начались звуки взрывов где-то подальше, я пересела под стену и включила камеру", — вспоминает хозяйка Рита Зеленская.

Рита Зеленская

Рита выложила видео последствий ударов в сеть, чтобы попросить помощи увезти собак. Потому что после обстрела – у них уже не было на чем. Их автомобиль был разбит, собачьи вольеры разрушены. После этого горожане сразу пришли на помощь. В тот же день неравнодушные помогли увезти животных из Харькова.

Собаки из Харькова доехали в Черкасскую область. Село Деньги для них не чужое. Сюда семья с собаками эвакуировалась еще в 2022 году. Позвали друзья. Тогда же приобрели здесь небольшой дом, навели в нем порядок, пожили и решили вернуться в Харьков.

Рита Зеленская с лабрадорами

Домой вернулись в конце сентября, а уже через три месяца дома у них не стало. Запеченные раны на голове – показывает хозяйка и искренне радуется, что их подопечные уцелели. Щенки слепые ползали по стеклу и не ранили ни одной лапки. Никакой царапины на старших собаках.

Выставки, на которых собаки демонстрировали свои умения – в стране из-за войны войны не проводятся. Хозяйки уверены, что после победы Украины на поле боя будут побеждать украинские собаки и на соревнованиях. Ибо они не просто породистые, они боевые.

Семья Зеленских с собаками

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Щенки чудом уцелели под обстрелом! Как сложилась судьба лабрадоров, увидевших весь мир

Напомним, в России инженер оборонного завода покончил с собой после "прилета" по дому его бабушки в Харькове.

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