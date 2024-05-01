Ракетный удар по Харькову: куда попали оккупанты и что известно о пострадавших и погибшем

Четверо раненых в результате атаки на Харьков накануне до сих пор в больнице. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Всего из-за обстрела к врачам обратились 10 горожан, еще один человек погиб на рабочем месте. Одна из авиабомб попала в транспортное предприятие, другая в гаражный кооператив. Сразу же вспыхнули пожары.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Виктории Стрельцовой.

Оккупанты попали управляемой авиабомбой в гаражный кооператив в Киевском районе города. Здесь все разбито, выгорело. Сразу же на месте загорелся пожар. Сейчас сюда пришли владельцы чтобы оценить масштаб ущерба. Разрушения очень серьезные.

"Я приехал посмотреть. Ну, почти в мой гараж. Половина сгорела. Я спортом занимаюсь и у меня там много шин и дисков было. Автоспортивный инвентарь. Половина сгорела", - говорит житель Харькова.

Последствия обстрела Харькова

Также разбито здание транспортного предприятия, где в это время работали люди. Сюда было прямое попадание Среди сотрудников есть раненые. Один мужчина погиб. Ему было 24 года. По данным полиции, он умер в результате осколочного ранения. После удара на месте работали следователи и правоохранители, собирали обломки. Как предварительно отметили в прокуратуре - это был управляемый авиационный боеприпас.

Оккупанты снова обстреляли Харьков

Попадание таких авиабомб зафиксировали в Холодногорском и Киевском районах. Всего этим утром ранения получили 10 человек. Трех женщин и одного мужчину пришлось госпитализировать. Взрывы прогремели уже через 6 минут после начала тревоги, поэтому власти просят спускаться в укрытие сразу после объявления об опасности.

Удар по Харькову

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Напомним, в ночь на 1 мая Россия атаковала Одессу баллистическими ракетами. Погибли три человека.

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