Ракетный удар по Киевской области: местные жители рассказали о последствиях обстрела

Российские оккупанты накануне в очередной раз атаковали ракетой Киевскую область. Вражескую цель удалось сбить, однако ее обломки наделали беды.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Романюка.

Российскую ракету в Киевской области украинская ПВО смогла сбить, но ее обломки нанесли немало вреда. Ударной волной снесло часть дома. В это время дома были люди. Сейчас здесь сплошная руина с одной стороны, уничтожены авто, гараж, вся приусадебная территория. Хозяева этого имения не хотят говорить на камеру, потому что до сих пор в шоковом состоянии. За кадром рассказывают, в момент взрыва их накрыло хламом, из дома выбирались через окно. Их, видимо, спасло только чудо.

Разрушенный из-за российского ракетного удара дом в Киевской области

Соседний дом как будто распотрошили изнутри. Крыша сместилась, все разбросало. Упал даже бетонный забор. Ни один из этих домов уже нельзя будет восстановить. Ударная волна, рассказывают жители садового общества пошла дальше. Кому-то выбила стекла, кому-то двери.

«Ближайшие дома, мы имеем по 7-8 выбитых окон. Немножко испугались, потому что не знаем, что это было», - говорят местные.

На тревоги, признаются люди, здесь реагируют. Потому что до этого обломки уже падали неподалеку

15 метровая воронка в земле - это прилет уже второй российской ракеты. Разбитые дома вокруг - жертвы ее ударной волны.

Она услышала взрыв в соседнем садовом товариществе, рассказывает Лариса. Спустилась со второго этажа и увидела на улице своего мужа. В доме, рассказывает женщина, не было подвала, поэтому она забежала спрятаться под лестницу. 17-

Лариса уверена, она и муж также чудом уцелели и отделались лишь синяками. Потому что второй этаж, где супруги ночевали - сейчас больше напоминает руины. Стены дали трещины, крыша может упасть в любой момент, поэтому вероятнее всего дом придется сносить.

Последствия обстрела Киевщины

Виктор Петрович о разрушениях узнал по телефону от соседей. Накануне вечером был на даче с женой. В последний момент, говорит, решили поехать в Киев, домой.

«Бывает остается ночевать. А в эту ночь как отвело», - говорит он.

Второй этаж, где также была их спальня почти завалился, крыльцо просто выбросило ударной волной. И теперь мужчина ждет правоохранителей, которые зафиксируют ущерб. Какой ущерб нанесли российские ракеты - с утра документируют и представители местной общины. Говорят, разрушениям суммарно подверглись 3 садовых товарищества.

«Известно о шести капитально разрушенных домах. Еще не четко понятно количество пострадавших, потому что это садовое товарищество. Не везде живут люди, поэтому будем смотреть по количеству заявлений», - говорит заместитель председателя Великодимерской общины Лидия Сычева.

И опять же подчеркивают - только чудом никто не получил серьезных ранений. Пострадавшим предложили помощь, в том числе и психологическую. Потому что многие до сих пор шокированы. И до конца не понимают, что смогли выжить в настоящем ужасе.

Напомним, что при ударе по Киеву россияне применили северокорейские баллистические ракеты типа "KN-23". Это уже третий обстрел баллистики столицы в августе с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой.

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