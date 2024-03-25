Ракетный удар по Киеву: чем он уникален и куда именно целились оккупанты

Первые взрывы прогремели менее чем через 10 секунд после объявления воздушной тревоги.

Через несколько секунд после объявления воздушной тревоги Киев содрогнулся от взрывов. 25 марта россияне запустили баллистические ракеты из временно оккупированного Крыма – хотели попасть по центру столицы.

Чем именно били рашисты, удалось ли сбить ракеты и какие последствия этой атаки, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Россияне атаковали Киев баллистикой

В пол-одиннадцатого утра 25 марта Киев содрогнулся от взрывов. Шансов добежать до укрытия не было ни у кого, первые взрывы прогремели через 10 секунд после объявления воздушной тревоги – на столицу оккупанты запустили две баллистические ракеты.

Какие районы пострадали?

После этого экстренные службы получили вызовы в Печерский, Соломенский и Днепровский районы столицы. В Печерском районе обломки ракеты разнесли нежилое трехэтажное здание – спортзал учебного заведения.

Что известно о пострадавших?

Отсюда двоих пострадавших госпитализировали медики, в том числе 16-летнюю девушку, еще троим помощь оказали на месте и отпустили домой. На месте побывала наша коллега, корреспондентка ТСН Наталья Нагорная. Кроме того, на место разбитого здания выехал мэр столицы.

Здесь, к счастью, обошлось без тяжелых пострадавших и жертв. Находившиеся рядом люди чудом уцелели.

Испугом отделалась и маленькая Вероника. Девочка долго не могла успокоиться после прилета и рассказала, что видела своими глазами.

Но, несмотря на атаку, киевляне спасались не сами, но и забирали домашних любимцев.

А вот так уже под взрывы к укрытиям бежали школьники.

Россия – страна-террорист! Вокруг места удара – школы и садики

На столичном Печерске обломки ракеты упали вблизи Киевской академии декоративно-прикладного искусства и дизайна на улице Михаила Бойчука. Там сильно повреждено здание. Кроме этого, в ста метрах от прилета была школа, полная детей, в 200 метрах — садик, а через дорогу — общежитие, где тоже полно студентов.

Что это были за ракеты?

Российский терроризм как он есть — посреди бела дня бить по мирному городу баллистикой, летящей с бешеной скоростью, около 4000-9000 км/ч, чтобы не дать людям шанса на спасение. Вес одной такой ракеты около 4 тонн. В Воздушных силах сообщили, что обе баллистические ракеты были сбиты силами ПВО, тип ракет еще устанавливается.

Мониторинговые каналы предполагают, что это могли быть противокорабельные ракеты "Циркон" или гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс". Что точно известно — обе были запущены из временно оккупированного Крыма, оттуда в столицу баллистика летит за считанные минуты.

В то же время военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко пишет, что по Киеву ударили ракеты "Циркон".

“Это 3М22 “Циркон”. Теперь можно точно говорить о том, что РОВ (российские оккупационные войска — ред.) имеют возможность запускать данные ракеты с сухопутных носителей, о чем ранее подробно не сообщалось”, — пишет Коваленко.

Эксперт отмечает, что есть вопросы к нашим партнерам, ведь враг развивается, эволюционирует.

“Украина на третий год войны не имеет возможности защитить свои города от всей номенклатуры российских ракет, хотя у вас (партнеров – ред.) есть весь необходимый инструментарий эшелона. Мне просто интересно, нашим партнерам хочется больше, чтобы Украина победила Россию и воцарился мир, или чтобы Украина проиграла и завтра 3М22 "Циркон" прилетал по Варшаве, Будапешту, Милану, Сен-Тропе?... Выживание прямо здесь и сейчас или Вторая мировая к западному побережью и очередной "День-Д", — резюмировал Александр Коваленко.

Последствия атаки и мифы россиян

Тем временем киевляне продолжают показывать последствия атаки. В районе Осокорков, на левом берегу Киева, часть ракеты упала сверху на частный дом. Кроме этого, в Соломенском районе поврежден многоэтажный дом. Также обломки обнаружены в Днепровском и Голосеевском районах. В Деснянском — обломки упали в лесополосе. Есть предположение, что оккупанты планировали, что эти две ракеты ударят по самому центру Киева.

Россияне тем временем лепят новые сказки, мол, в том спортзале учебного заведения на Печерске, вокруг которого школы и садики, заседала СБУ, а они уничтожили здание как центр принятия решений.

Команда ТСН.ua желает быстрого выздоровления пострадавшим. Берегите себя, реагируйте на сигналы воздушной тревоги и направляйтесь к укрытиям как можно скорее. Это может сохранить жизнь вам и вашим родным, не забываем, кто у нас соседи, и надеемся, что каждая ракета вернется к ним. Слава Украине! Слава нашим силам ПВО и смерть врагам!

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