Убили повторным ударом: история медика Сергея Смоляка, погибшего в Киеве во время обстрела

Сергей Смоляк

Реклама

56-летний медик из Новой Каховки имел 30 лет стажа, статус ВПЛ и обожал своих внучек. Трагедия произошла, когда бригада скорой помощи спасала пострадавших на проспекте Бажана.

Во время воздушного удара по Киеву россияне убили работника столичной скорой помощи. Сергей Смоляк как раз работал на проспекте Бажана, куда попал российский «Шахед», когда враг нанес повторный удар.

Сергею Николаевичу было 56 лет, он имел статус ВПЛ и до начала полномасштабной войны работал медиком в городе Новая Каховка.

Реклама

Трагедия на вызове: как погиб руководитель бригады

«Сергей Смоляк работал у нас в должности парамедика три года. Это был положительный и замечательный человек, грамотный и преданный своей работе специалист. Он никогда не отказывался от выездов. Так было и прошлой ночью, когда произошла трагедия. Это случилось на проспекте Бажана в 2:37 ночи. На локацию выехало три бригады медиков. Когда наши коллеги уже собирались отъезжать, произошел повторный прилет. Сергей Смоляк погиб на месте. Еще четыре медика пострадали в результате этой атаки: два парамедика и две выездные санитарки», — рассказывает ТСН.ua Николай Близнюк, заместитель директора

Медики шокированы тем, что произошло, ведь потеряли действительно высококлассного специалиста, который всегда работал с улыбкой несмотря на настроение, был готов в любое время суток прийти на помощь людям. Кроме того, еще четыре их коллеги получили травмы.

«Сергей Николаевич проработал у нас три года. Ни разу от него не было никаких отказов. И на этот раз он, как руководитель бригады медиков, тоже поехал по первому же вызову, потому что был душой коллектива, а россияне его коварно убили», — добавляет Николай Близнюк.

Настоящий семьянин: жизнь после переезда из Новой Каховки

Медики рассказывают, что Сергей Смоляк был очень порядочным человеком — настоящим семьянином. Когда началась война, он переехал из Новой Каховки в Киев. Это была семья медиков, потому что жена погибшего тоже работает в сфере медицины.

Реклама

«У погибшего остался сын и двое внучек. Он их просто обожал. Как только заканчивалась смена, он быстренько собирался и бежал к ним. Именно внучки были его хобби. Он очень их любил и все время за них волновался. Можно даже сказать, что две внучки были смыслом его жизни», — добавляет Николай Близнюк.

30 лет на службе: потеря высококлассного специалиста

Общий стаж погибшего — 30 лет. Он окончил медицинское училище с отличием. Работал старшим выездным фельдшером в Новой Каховке, имел высшую категорию.

«Сергей Николаевич очень любил свою работу, за годы работы на скорой помощи помог и спас не одну человеческую жизнь. Очень больно, что его так трагически не стало — для нас это огромная потеря», — говорят его коллеги.