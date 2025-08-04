Ракетный удар по Киеву: девушка спаслась падением с 9 этажа, но чудом называет другое (видео)

Вероника Осинцева / © ТСН

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Вероника Осинцева — та самая девушка, которая выпала с 9 этажа из дома на киевской Борщаговке после попадания ракеты и выжила. О своей истории она рассказала корреспондентке ТСН Елене Гущик. Через 5 дней девушка еще раз согласилась на разговор и уже подробнее рассказала о пережитом, о смерти родителей, о лечении и помощи, которой не ожидала.

Детальнее говорится в эксклюзивном сюжете ТСН.

С Вероникой журналисты ТСН познакомились в день, когда российская ракета уничтожила ее дом, убила родителей. Ее же взрывной волной выбросило, и она пролетела девять этажей вниз, но выжила.

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Все назвали это чудом, и новость о девушке сразу разлетелась соцсетями. Когда мы впервые разговаривали, она еще не знала, что родителей уже нет. И не помнила деталей случившегося.

С Вероникой работают психологи, и на днях ее ждет операция на носу. Мецестры промывают рано и позволяют поговорить между процедурами.

«Это мне ушки прочищали от пепла. Он забился туда внутрь и нужно было прочистить. Палочками нельзя, потому что можно было еще дальше забить. Поэтому нужно было прочищать специальным шприцем. У меня смещение, очень много сеней. Ну, так уж это. Будут это складывать все в чашку, как лего. И потом смогу выходить на улицу. И буду уже с обычным гипсом. Будет все заживать, восстанавливаться, реабилитироваться. Всё будет классно. Пока не говорят, когда ее выпишут меня», — говорит Вероника.

Девушку поддерживают ее подруги, а также ее парень Дмитрий. Вероника признается, что с ней в палате постоянно кто остается ночевать, потому что сама она боится.

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«Со мной постоянно кто-то остается, потому что я не могу оставаться сама ночью», — отмечает девушка.

«Просто я поначалу чувствовала взрыв. Я была с закрытыми очами. Потом, вероятнее всего, я потеряла сознание. И через некоторое время я очнулась на завалах. Это я логично подумала. Я не знаю, сколько там пролежало. Некоторое время, видимо, когда я проснулась, было вокруг очень много людей. То есть это, как минимум, может, от 15 минут до получаса где-то я пролежала без сознания», — вспоминает Вероника о том роковом дне.

Первым ей на помощь прибежал военный Слава.

«Он услышал, как я кричу и взял меня на руки и унес оттуда подальше», — отмечает девушка. С военным она не была знакома.

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«Его жена вынесла мне одеяло, чтобы мне не было холодно, потому что было холодно тогда. Он помог мне справиться с этим вообще шоком. Он сам был в шоке. И он был раздражен, что очень долго едут врачи. Но там были очень тяжелые больные, тяжелые пострадавшие. Вот поэтому пришлось немного подождать», — отмечает Вероника.

Девушка отмечает, что проспала воздушную тревогу, потому что была очень уставшей.

Вероника говорит, что смотрела фотографии разрушенного дома, но ей сейчас не очень показывают новости и фотографии, чтобы не травмировать психику.

О родителях

«Хотя, я психически стабильна, как мне кажется. Я видела, что у дома сейчас ставят фотографии погибших, цветы кладут и среди этих фотографий, фотография моих родителей», — сказала она.

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Девушка рассказывает, что за все время полномасштабной войны она не выезжала из Украины. Она училась на эстрадную вокалистку, в эстрадно-цирковой академии.

«Родители меня полностью во всем поддерживали, у них была работа, и они мне помогали, чтобы я училась, пока я могу учиться. И я училась. Я буду жить с лучшей подругой мамой. Она чувствует за меня ответственность и принимает за меня ответственность. И я ей очень благодарна, она очень классная, я ей обожаю. Я всегда любила, когда она приходила к нам в гости. Мы сидели на кухне, она рассказывала какие истории постоянно. Мы с мамой слушали, это было очень интересно. И тоже сейчас очень тяжело. Но мы будем вместе поддерживать друг-друга. У меня уже есть. За эти несколько дней меня уже есть все. Я хотела бы только книги. У меня будет много времени, когда буду реабилитироваться», — говорит Вероника.

О поддержке

«Помощь ощутима. Помощь ощутима, это 100%. Я не думала, что такое бывает в этом мире. Я думала, что людям все равно друг на друга. И тем более на меня. Какая-то девочка просто никому не известна, кроме своих близких знакомых. И вот такая огласка для меня — это чудо», — размышляет девушка.

По словам врачей, сейчас Вероника находится в средней степени тяжести. Операция намечена на завтра. Работают психологи. Но можно сказать, что в ментальном статусе тоже есть определенная положительная динамика. Она уже более спокойна и открыта к общению. Процесс лечения идет с положительной динамикой.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

СПАСИЛАСЬ от РАКЕТЫ ПАДЕНИЕМ С 9 ЭТАЖА, НО ЧУДОМ НАЗЫВАЕТ ДРУГОЕ! ЭКСКЛЮЗИВ с Вероникой Осинцевой

Напомним, что в результате массированной атаки врага на столицу внои 31 июля погиб 31 человек, в том числе пятеро детей. Младшему ребенку было всего два года. Ранены 159 человек, 16 из них — дети.