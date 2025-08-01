Ракетный удар по Киеву: Екатерина потеряла двоих детей и внуков, а Настю ждали до последнего

Последствия обстрела Киева 31 июля

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В Святошинском районе Киева из-за российского обстрела погибли 28 человек. Всего в столице россияне убили 31 человека, среди них 5 — это дети. После атаки РФ есть 159 пострадавших. В столице сегодня объявлен день траура.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Что происходит в Святошинском районе

Корреспондент ТСН Нелли Ковальская с места обстрела в Святошинском районе Киева рассказала, что сейчас спасательная операция уже закончена. Теперь на месте теракта работает тяжелая техника, которая убирает руины.

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На месте удара был найден двигатель от российской ракеты.

«Это было однозначно прямое попадание. Фугасная ракета, которая разорвалась при входе в дом. Шансов выжить у людей было минимум», — говорит министр внутренних дел Игорь Клименко.

В доме погибло 28 человек, среди них 5 детей. К дому люди несут цветы и детские игрушки.

«Истории жителей этого дома ужасные. Вчера все запомнили Екатерину, которая с 5 утра ждала информацию о четырех членах своей семьи. Ее и младшего сына спасли, однако двух ее детей и двух внуков спасти не удалось. Одному из ребят 17 лет, он только что закончил школу и приехал, чтобы поступать. Старшему внуку было 22 года и он планировал жениться. Его невеста тоже ждала информацию о любимом. Еще одна история — две девочки ждали одноклассницу. Они были уверены, что Настя жива. Но Настю, ее 10-летнюю сестренку и мать нашли последней», — говорит Нелли Ковальская.

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Дата публикации 18:33, 01.08.25 Количество просмотров 26 Из-под завалов в Киеве достали осиротевшего новорожденного котенка

Что происходит в Соломенском районе Киева

Корреспондент ТСН Наталья Нагорная рассказала, что в Киеве на Отрадном погибли три человека. Здесь в жилой дом попала российская ракета.

«Наверху было трое погибших людей. Это взрослые мужчины разного возраста», — говорит Наталья Нагорная.

В Соломенском районе Киева также повреждены жилые дома, учебные заведения.

Напомним, в ночь на 31 июля Россия осуществила масштабную атаку на Украину, выпустив 8 крылатых ракет «Искандер-К» и применив 309 дронов. Основным направлением удара стал Киев. В результате обстрела повреждены объекты в Соломенском, Святошинском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы.

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