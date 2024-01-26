Ракетный удар по Киеву: какая ситуация в спорткомплексе "Локомотив" (фото, видео)

В Киеве продолжают разбирать спортивный комплекс "Локомотив".

Вражеские ракеты попали в него 23 января. Здание изуродовано, крыша обвалилась, обломки стены отлетели на поле. Восстановлению крытый спортивный комплекс не подлежит. Там ежедневно тренировались несколько сотен детей. Теперь занятия перенесли на другие спортивные площадки.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Коваленко.

Сегодня молодые футболисты, которые раньше занимались на этом стадионе, провели символическую тренировку. Они с радостью вернулись на домашнюю арену. Родители мальчишек так же радовались, хотя сначала были шокированы тем, что сюда прилетели обломки.

"Когда увидели фотографии, мы были шокированы. Были сдержанны. В начале сыну не сказали", - говорит мать воспитанника детской футбольной академии "Локомотив" Алла Колбовская.

Сын Аллы и вообще вся команда мужественно восприняли известие и продолжили тренироваться.

Тренировки на "Локомотиве"

"Ближние поля, немного осколки, повылетало стекло. Они были очень горячие и немножко поприлипали к искусственному нашему покрытию. Мы ходили там тренерами, отдраили их", - говорит тренер футбольной академии "Локомотив" Олег Буцько.

В комплексе нет света, воды и других коммуникаций. Часть раздевалок была в разрушенном корпусе. Поэтому переодеться пока негде. Детей просят приходить уже максимально в форме. Как вариант - пользоваться палаткой, которая отапливается буржуйкой.

"Локомотив"

"На фоне тех событий, которые происходят в стране .я не могу сказать что это какое-то неудобство. Для нас ничего страшного, для ребенка главное что есть тренер, есть поле, есть друзья, есть мяч, есть футбол и его привычная спортивная жизнь продолжается", - говорит мать воспитанника детской футбольной академии "Локомотив" Ирина Титаренко.



Руководство комплекса несмотря на большие разрушения в будущее смотрят оптимистично. И уже начали набирать новых воспитанников. Сейчас продолжают разбирать завалы. Здание восстановлению не подлежит. Поэтому его будут сносить.

Напомним, 23 января Россия атаковала Киев ракетами. В результате вражеского обстрела столицы один человек находится в состоянии клинической смерти, еще 21 получили ранения.

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