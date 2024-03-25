Ракетный удар по Киеву: куда "прилетело", есть ли под завалами люди и что говорят очевидцы

Российская террористическая армия 25 марта атаковала Киев двумя баллистическими ракетами. Из-за действий окупантов уничтожено помещение учебного заведения.

Об этом с места происшествия сообщила корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

"Здесь были помещения учебного заведения, рядом — общежитие. Студенты нам говорят, что обучение у них было дистанционное, а потому они не пострадали. Сначала искали учителя физкультуры, потому что не удалось с ним связаться. Пострадали машины, они в пыли. И пыль здесь до сих пор очень сильная. Жилой дом рядом устоял, но сильно пострадал — выбило стекла, пострадали балконы", — отметила корреспондентка ТСН.

Наталья Нагорная говорит, что сразу после ударов на место происшествия пришли местные, чтобы помочь. Она отметила, что предварительно под завалами людей нет. Маленькая киевлянка со слезами на глазах рассказала ТСН об атаке. Ребенок говорит, что лежал на диване, когда начались взрывы.

"Я лежала на диване, у нас возле института квартира. Через пару секунд прилетела ракета, мы были с дедушкой. Мы живы", — говорит маленькая киевлянка.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что из-за атаки российских террористов разрушено трехэтажное здание, которое принадлежало одному из государственных учебных заведений.

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Напомним, российские войска совершили ракетную атаку на Киев 25 марта, в результате которой обломки рухнули в Печерском, Соломенском, Днепровском и Голосеевском районах столицы. Подробности — в материале.

Также в Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько ракет удалось уничтожить во время атаки на Киев.

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