Ракетный удар по Киеву: почему столица — цель №1 для Путина, и о чем киевлян предупреждает эксперт

Спасатели ликвидируют в Киеве последствия ракетного удара РФ

Реклама

Киев пережил очередной массированный и комбинированный удар России, во время которого мощные взрывы раздавались всю ночь. Враг применил баллистику, «Калибры» и рои ударных дронов, что привело к жертвам среди гражданского населения: погибли шесть киевлян, еще более 30 получили ранения.

Повреждены десятки жилых домов, пожары пылали почти в каждом районе.

Военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко объяснил, почему столица остается главной целью Путина и как россияне модернизируют средства нападения, повышая эффективность своих атак.

Реклама

Столица как стратегическая цель к концу войны

По мнению военного эксперта и горя Романенко, ракетно-дроновый удар по Киеву произошел не случайно.

«Столица — это место принятия стратегических решений по войне и всему прочему. Поэтому для Путина Киев был, есть и остается одной из основных целей этой войны. В зависимости от средств, имеющихся на текущее время у противника и из складывающейся ситуации, россияне наносят эти удары. Киев они почти никогда не обходят и обходить не будут», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке (заместитель начальника Генерального штаба 2006–2010 гг.).

По словам эксперта, особенностью этого удара есть то, что россияне организовали его как комбинированный, массированный и сосредоточенный по всем районам Киева.

Модернизация ракет: баллистика и новое ПО для «Калибров»

Противник применил для воздушной атаки модернизированные средства нападения как в дроновом, так и в ракетном вооружении.

Реклама

«Россияне используют модернизированную баллистику, которую наши имеющиеся средства в том числе батареи Patriot, которых, к сожалению, очень мало, эффективно, как раньше сбивать не могут. Кроме того, это касается и других ракет противника, они модернизируют те же „Калибры“ и крылатые ракеты, которые запускаются с наземных пусковых установок. На них ставят новое ПО. Совершенствуют и ракеты Х-101, хотя в последнее время они меньше их используют после операции „Паутина“ и благодаря нашим ударам в аэродромах, где базируются носители этих ракет», — рассказывает генерал-лейтенант.

Разведка дронами и цена «колебаний»

Что касается российских дронов, военный эксперт указывает на специфику, которая еще раз проявилась: накануне ночной атаки, россияне днем проводили разведку. После обеда над Киевом летал русский дрон-разведчик.

«Пока мы сомневались — сбивать его или не сбивать, он делал свое дело. Сбивать такие цели нужно немедленно и не давать возможность что-то фиксировать. Потому что после такой разведки удар противника становится более эффективным. Поэтому сбивать немедленно, брать на себя ответственность и уничтожать, потому что проблемы будут еще больше. Россияне нанесли удары практически по всем районам Киева, было огромное количество пожаров, попадающих в жилые дома. Все это результат колебаний — сбивать или не сбивать », — отмечает Игорь Романенко.

Эксперт добавляет, что печальнее всего — противник после атаки на рассвете снова проводил доразведку дроном, «выглядели, что именно они натворили в городе».

Реклама

Дальнобойные FPV-дроны: ударная угроза

Романенко предполагает, что россияне уже производят управляемые дроны, которые летают на большие расстояния.

«Если средства связи это позволяют делать, то такими дронами можно управлять с любой территории, например с Дальнего востока в комфортных условиях, попивая кофе. Они могут использовать элементы Starlink и другие современные технологии, устанавливающие на дроны и камеры заднего вида, чтобы производить наблюдение, а также чувствительные элементы, которые помогают осуществлять маневры, чтобы избежать наших дронов-перехватчиков», — объясняет генерал-лейтенант.

Он подчеркивает, что дополнительные камеры наблюдения и возможность управления дронами на таких расстояниях делают их фактически дальнобойными FPV-дронами.

Это очень опасно. Оператор такого дрона может видеть объект, знать, куда его наводить и как лучше атаковать. То есть речь уже не о дронах-разведчиках, которые только собирают информацию, а как ударные дроны с конкретной задачей на уничтожение. Использование нескольких дронов позволяет противнику проводить доразведку и в случае необходимости повторно атаковать цель», — объясняет эксперт.

Реклама

Главная цель Путина: блекаут в Киеве и моральное давление

Романенко подчеркивает: за счет применения модернизированных средств, россияне повышают эффективность нанесения удара по главной цели Киеву, а он и районы вокруг будут таким оставаться до конца войны.

«Могу вам это говорить по собственному военному опыту. Большой столичный регион имеет огромное стратегическое значение для врага, поэтому он регулярно его атакует в поисках наших командных пунктов и сил прикрытия. Другая цель — это задача Путина: организовать в Киеве блекаут, чтобы город был в темноте и остался без тепла в морозы. Россияне стремятся превратить жизнь в Киеве в ад, чтобы люди уезжали, потому что с наступлением холодов жить в таких условиях будет невероятно сложно. Безусловно, Путин к этому стремится. Но нам пока помогает Бог, посылая относительно теплую погоду», — говорит Романенко.

Такой зверский подход россияне реализуют и в населенных пунктах у линии боевого столкновения.

«Тактика проста — подступить к городу как можно ближе, чтобы иметь возможность избивать из ствольной артиллерии — дешево и сердито. Постепенно они достигают желаемого — люди уезжают, а враг монотонно обстрелами уничтожает город — таков у них алгоритм действий. Поэтому атаки на Киев — это, прежде всего, подрыв морально-психологического состояния киевлян, большинство из которых задействованы в системе управления, системе обеспечения войск, противостоянии российской агрессии. Столица всегда играла первоначальную роль во время любых войн, и ее падение означало поражение, а стойкость — победу. Поэтому нам нужно держаться, вопреки всем намерениям противника», — заключает Игорь Романенко.

Реклама