Ракетный удар по Киеву: сколько погибших и что сегодня происходит на месте обстрела (фото, видео)

В субботу, 18 января, россияне нанесли ракетный удар по Киеву. Что сейчас происходит на месте происшествия?

Накануне россияне атаковали столицу. На Киев летели сначала "Шахеды", а к утру – "Искандеры". Погибли люди, разрушения получили автомобили, десятки домов и заведений рядом с метро Лукьяновка – это Шевченковский район.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

Россияне атаковали Шевченковский район столицы. Спасатели прибыли в считанные минуты. Огонь бушевал в трех автомобилях. Больше всего в микроавтобусе.

В микроавтобусе находилась женщина и мужчина, спасти их не удалось. Еще одним погибшим оказался парень, на момент удара находившийся у входа в метро Лукьяновка.

Мог бежать к укрытию, а возможно именно выходить из него. Потому что после ночной тревоги из-за "Шахед", как раз последовали отбои, говорят очевидцы.

Далее последовал удар баллистическими ракетами "Искандер-М", сообщили в Воздушных Силах Украины. По словам спикера, Юрия Игната, одна из ракет была сбита на малой высоте, поэтому боевая часть взорвалась уже на земле, отсюда и такие повреждения. Последствия этого очередного российского террористического удара оперативным службам пришлось ликвидировать весь день и вечером.

Ракета, по которой россияне обстреляли Киев.

Корреспондентка ТСН Наталья Ткачук рассказала, что в Шевченковском районе Киева продолжается ликвидация последствий ракетной атаки.

"Коммунальщики продолжают латать дыру на дороге. Под землей был поврежден трубопровод. По состоянию на сейчас утечку ликвидировали. На месте работают электричества. Движение по улице Ильенко ограничено, из-за чего трафик в райоее усложняется. Коммунальщики рассказали, что большую часть работ они уже выполнили", — рассказала корреспондентка ТСН.

ТСН новости 12:00 20 января. День Х для Трампа! Киев вживую - ликвидируют ли последствия атаки?

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Напомним, утром 18 января РФ атаковала баллистикой столичную Лукьяновку. В частности , следствие атаки потерпело разрушения здание McDonald's, расположенное рядом с метро, и вход к станции "Лукьяновка". Трое погибших.

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