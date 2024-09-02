Ракетный удар по Киеву: угроза от "Искандеров" и будут ли повторные удары в сентябре

Сентябрь для Киева начался с комбинированного воздушного удара. Россия ударила по столице баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными дронами. Именно так Путин поздравил киевских школьников с днем знаний – выбитыми окнами в школах и детсадах.

Для воздушного удара по Украине враг применил – 35 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА. Были сбиты: 9 из 16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23; 13 из 14 крылатых ракет Х-101; 20 из 23 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

4 ракеты С-300/С-400 не удалось сбить, а также одну ракету неизвестного типа.

В воздушных силах добавляют, что одна крылатая ракета Х-101 и 3 БпЛА не достигли целей и были локационно потеряны.

Что повреждено в Киеве?

Большинство ракет атаковали именно Киев. По информации КГВА, в результате работы ПВО по сбитию враждебных целей произошло падение обломков в нескольких районах столицы:

В Святошинском районе зафиксировано падение обломков в нежилое здание с возгоранием и на легковые автомобили. Повреждено помещения входа на станцию метро "Святошин", но на работу метрополитена это существенно не повлияло.

зафиксировано падение обломков в нежилое здание с возгоранием и на легковые автомобили. Повреждено помещения входа на станцию метро "Святошин", но на работу метрополитена это существенно не повлияло. В Голосеевском районе произошло падение обломков на корпус котельной одного из учебных заведений и его частичное разрушение. Пожар ликвидирован.

произошло падение обломков на корпус котельной одного из учебных заведений и его частичное разрушение. Пожар ликвидирован. В Шевченковском районе – падение обломков на нежилое помещение. Повреждение получил Исламский культурный центр и его мечеть – выбиты окна и двери, повреждены стены и потолок.

Также зафиксировано падение мелких обломков в Подольском, Деснянском, Оболонском, Днепровском и Соломенском районах.

В КМВА добавляют, что ранения получили три человека, двое были госпитализированы.

Били высокоточными ракетами

ТСН.ua выяснял особенности этого комбинированного ракетного удара.

По словам военного эксперта Игоря Романенко, по тактике действий особенность этой атаки заключается в том, что враг использовал высокоточные крылатые ракеты.

"Крылатые ракеты – высокоточное оружие, у которого допустимо отклонение от цели всего несколько метров. Это же касается и баллистических ракет. То есть враг наносил удар по конкретным целям в Киеве. И очень хорошо, что их сбило наше ПВО. Также были применены и северокорейские ракеты – KN-23, но система наведения в них "хромает". В общем, они выполняют только разрушительную функцию для морально-психологического воздействия на украинцев", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Киев пережил очередной массированный ракетный удар 2 сентября / Фото: ТСН.ua

Вновь применили "звездный удар"

Эксперт добавляет, что на этот раз враг снова выполнил "звездный удар" – когда несколько средств воздушного нападения в одно время и с разных сторон заходят на определенную цель.

"Отбить такую атаку очень сложно. Сегодня вражеские крылатые ракеты заходили на столицу одновременно и с разных сторон. И в этот момент россияне нанесли удар еще и баллистикой, которая за минуты достигает цели, что в разы усложнило работу нашей ПВО. Ведь баллистику могут сбивать только батареи Patriot и SAMP/T. Поэтому нашим зенитчикам было очень непросто в эти минуты", – отмечает Игорь Романенко.

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Военный эксперт напоминает, что россияне усовершенствовали и модернизировали свои крылатые ракеты. Они оборудованы тепловыми ловушками, чтобы вводить в заблуждение нашу противоракетную оборону. А еще оснащены высотомерами, позволяющими огибать рельеф местности и выполнять задания на малых и максимально допустимых малых высотах.

Эксперт подчеркивает, что раньше российские крылатые ракеты были для нас более простыми целями и их достаточно быстро сбивала ПВО, но сейчас, после усовершенствования врагом, их гораздо труднее уничтожать.

"Думаю, что не все российские ракеты были сбиты на сто процентов, но большинство из них удалось уничтожить, чтобы они не смогли выполнить свою задачу", — говорит эксперт.

Ракетный обстрел Киева 2 сентября

Чем опасен "Искандер-М"?

Интересный момент: нашей системе ПВО удалось сбить только 9 из 16 баллистических ракет "Искандер-М ". Военный эксперт соглашается, что сбивать их очень сложно и объясняет в чем опасность.

"Сбитие только 9 из 16 "Искандер-М" – свидетельствует о том, что в Киеве и столичном регионе еще более-менее хватает противоракетных средств для эффективной обороны, а по всей территории Украины их явно не хватает. Именно поэтому россиянам удается проходить нашу ПВО и их ракеты достигают целей", – рассказывает Игорь Романенко.

Эксперт подчеркивает, что "Искандер-М" – скоростная баллистическая ракета, которую способны сбивать только батареи Patriot и SAMP/T.

"Но не забывайте, что с пусковой установки враг способен запускать и "Искандер-К" – высокоточную крылатую ракету, которая может менять маршрут и наносить удар с любого направления. Оба "Искандера" – это высокоточное оружие, отклонение от цели – 10 метров. Сейчас Россия производит за месяц до 100 современных ракет. "Искандеров" – где-то до 30 в месяц Поэтому могут их накапливать для нанесения массированных или комбинированных ударов", – объясняет Игорь Романенко.

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Боевое крещение в качестве командующего ПСУ

Военный эксперт указывает на еще один важный момент – управленческий. Отражение этой воздушной атаки возглавлял уже новый исполняющий обязанности командующего Воздушными Силами Украины – Анатолий Кривоножко, генерал-лейтенант, Герой Украины, занимающий должность командующего воздушным командованием "Центр", крупнейшего из четырех по площади в Украине.

"Последние два с половиной года именно воздушное командование "Центр" занимается защитой Киева и столичного региона под руководством генерала Кривоножко. Поэтому минувшей ночью ему пришлось отбивать атаку не только на Киев – всей Украины. Считаю, что это был своеобразный экзамен. И генерал достойно его прошел. Раньше давалось месяц для вхождения на должность, а сейчас этого времени нет, так что к работе он стал сразу. Кстати, исполнять обязанности всегда сложнее, чем непосредственно командовать. Жизнь покажет, как оно будет дальше, но этот этап, с отражением атаки за минувшие сутки, наши силы ПВО выполнили успешно", – отмечает Игорь Романенко.

Ракетный обстрел Киева 2 сентября

Будут ли воздушные удары в сентябре?

Вместе с тем врагу удалось повредить в Киеве немало объектов. Мы поинтересовались у эксперта: если Путин так начинает с начала сентября, то не угрожает ли это тем, что подобные обстрелы будут продолжаться весь первый осенний месяц?

"О мстительности Путина всем известно – это его естество. Свою месть он не стал выполнять именно в День Независимости Украины, возможно, из-за влияния наших международных партнеров, поэтому накопленные ресурсы распределили и используют сейчас, порциями. Возможности для атак в сентябре у Путина есть, но не на каждый день. Для этого врагу нужно накапливать соответствующие ресурсы. Поэтому угроза подобных ударов будет оставаться, пока мы не получим инструментарий, чтобы бить по российским заводам, аэродромам, базам хранения оружия. Только после этого можно рассчитывать на уменьшение потенциала противника по нанесению воздушных ударов", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву: фото последствий.

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