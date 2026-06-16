Ракетный удар по Киеву: зачем Путин воюет с крестами и костюмами

Россия атаковала Киев баллистикой, а Успенский собор дроном «Герань-2»

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Россия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Атака россиян, как отмечают эксперты, была, прежде всего, показательной. Под ударом российских дронов и ракет оказались Успенский собор Киево-Печерской лавры, Художественный арсенал, киностудия Довженко, столичные многоэтажки, больницы, а также рынки возле станций метро «Шулявская» и «Почайна»

Уже известно, что крыша Успенского собора была уничтожена после удара российским дроном «Герань-2». То есть глава Кремля сознательно атаковал памятник мирового значения, который находится под охраной ЮНЕСКО, называя его военным объектом.

Россия продолжает уничтожать культурные и инфраструктурные объекты Киева. За неполный месяц противник уже уничтожил ракетами Музей Чернобыля, Лукьяновский рынок и ТЦ рядом с ним, а теперь выпалил киностудию Довженко, уничтожив уникальную коллекцию костюмов, которые использовались для съемки кино. И самое страшное — поднял руку на Успенский собор, восстановленный после того, как Москва его уничтожила, умышленно взорвав в 1941 году и переложив ответственность на немцев, захвативших город. Такими же методами пользуется современная Россия.

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Ракетный удар по Киеву: почему Кремль выбирает исторические и культурные объекты

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, Путин выбирает такие цели из-за желания еще раз продемонстрировать миру свою мощь через демонстрацию силы для собственной пропаганды.

«Не имея особого успеха на фронте, российский диктатор демонстрирует силу. Обратите внимание, что они не наносили удар по Киеву 13 дней от 2 июня. То есть готовились и выжидали. Путин рассказывает, что это якобы ответ на наши удары, мол, украинцы нанесли удар по военной базе в оккупированном Севастополе, и там была почти полностью уничтожена панорама „Оборона Севастополя 1854-1855 годов“. Но все это он рассказывает только ради пропаганды, потому что и до панорамы были уничтожены киевские больницы, музеи и другие совершенно не военные объекты», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.).

В результате атаки российского дрона «Герань-2» выгорела крыша Успенского собора

К этому он добавляет, что целью удара Успенский собор и киностудия имени Довженко были выбраны россиянами не случайно.

«Объекты в Киеве, атакованные Россией во время последнего комбинированного удара, известны на весь мир: Киево-Печерская лавра, Художественный арсенал, киностудия Довженко. Поэтому такими действиями РФ обращает на себя внимание. Нанося удары, россияне хотят продемонстрировать миру уровень своей мести, мол, в Украине есть объекты, по которым, по их мнению, можно бить, что они и делают, как настоящие террористы», — объясняет Игорь Романенко.

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Последствия российского удара по киностудии имени Александра Довженко

Баллистика на Киев: чего не хватает нашей ПВО

В этот раз во время комбинированного удара россияне использовали весь набор средств, кроме «Орешника» и «Кинжалов». В целом противник использовал во время атаки 70 ракет и 611 БпЛА разного типа. Последними, в том числе, реактивными дронами, враг постоянно пытался истощить нашу ПВО.

«При атаке эффективность нашей противовоздушной и противоракетной обороны была достаточно высокой. С учетом наличия антибалистических ракет в небольшом количестве, а также комплексов Patriot, которые могут сбивать баллистические цели. Поэтому зафиксировано сбивание 30 крылатых ракет Х-101 и „Искандеров К“, которые были запущены из стратегических бомбардировщиков, и 15 „Искандеров“. Кроме того, россияне использовали по традиции гиперзвуковые ракеты „Циркон“, для поражения морских целей. Пусковые установки „Цирконов“ перенесли из Крыма на территорию РФ ближе к границе с Украиной, чтобы они быстрее долетали до Киева и у киевлян не было времени добраться до укрытий. Цель проста и страшна — больше жертв среди мирного населения», — рассказывает эксперт.

Кстати, при ударе РФ 5 киевлян погибли, еще более 30 получили травмы.

Интересно, что на этот раз противник не использовал «Кинжалы», для этого пришлось бы поднимать самолеты, а вот гиперзвуковые «Цирконы» применяет на постоянной основе.

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Ракетный удар по Киеву: логика действий Путина

«Искать логику в действиях того, кто дал команду атаковать Успенский собор, нет смысла. Путин недавно встречался со своими военными, где всячески намекал на продолжение войны, потому что ее окончание — это смерть для него. Он понимает только силу. Путин воспитан на таких принципах: если противник применил силу, то ответ должен быть еще сильнее. По такой логике и действует руководство Кремля плюс усиление пропаганды для собственного народа. Они там все якобы за веру, за православие, святость, поэтому придумывают разные истории, что, мол, украинцы сами себя бомбили. Это откровенная чепуха и пропаганда, которая полностью укладывается в действиях террористов, которым и является российский диктатор», — объясняет Игорь Романенко.

Привязка воздушных ударов к символическим датам

По прогнозу генерал-лейтенанта, обстрелы Киева будут продолжаться. На подготовку к новому комбинированному удару россиянам необходимо до недели времени. Но в Кремле могут оттянуть удар под какую-нибудь дату.

Кстати, последний удар был выполнен после дня рождения президента США Дональда Трампа. То есть, 14 июня Путин поздравил Трампа, а затем отдал приказ об ударе по Киеву. Очередная «знаковая» дата — 22 июня, день начала войны между фашистской Германией и бывшим СССР. До нее остается неделя.

«Новые удары по Киеву и Украине будут и дальше. Борьба будет продолжаться, пока у России не закончится всесторонний ресурс. Я имею в виду значительные потери по личному составу, средствам, вооружению и технике. А вот когда потенциал России значительно уменьшится, Путин будет вынужден перейти к реальным переговорам об остановке ведения боевых действий, а не так, как сейчас это делается только на словах, больше для убаюкивания США и Трампа», — отмечает Игорь Романенко.

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Стратегия противодействия воздушному террору РФ

Эксперт отмечает, что ресурс для нанесения воздушных ударов по Киеву у Путина есть. Он будет продолжать заниматься воздушным террором, выискивая новые цели в Киеве.

«Выход здесь только один — нам нужно увеличивать потенциал, прежде всего, противоракетной и противовоздушной обороны, чтобы иметь возможность защищаться от российской баллистики. А также увеличивать свой ударный потенциал для того, чтобы наносить соответствующие удары по предприятиям, производящим российские средства для воздушных ударов, прежде всего баллистические. Это позволит решить проблему с дефицитом антибаллистических ракет», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 12:32, 15.06.26 Количество просмотров 83 Киев пережил удар невиданной силы! Россияне уничтожают уникальные сооружения!

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