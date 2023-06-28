Ракетный удар по Краматорску: все об атаке, погибших и пострадавших (фото, видео)

Самой младшей жертве российского удара было всего 8 месяцев. Среди пострадавших оказались украинская писательница.

Российские оккупанты ударили по Краматорску ракетами С-300 вечером 27 июня, убив 9 и ранив 56 человек. Спасатели до сих пор ищут людей под завалами разрушенных построек.

ТСН.ua собрал все, что известно о ракетном ударе по Краматорску 27 июня.

Российские войска вечером 27 июня нанесли два удара ракетами С-300 по Краматорску Донецкой области. По данным руководителя Офиса президента Андрея Ермака, враг попал в заведение питания в центре Краматорска, а второе попадание было в селе Беленькое.

Куда попали оккупанты и какие разрушения

Руководитель ОВА Павел Кириленко информировал, что оккупанты попали вблизи кафе в Краматорске, где было большое скопление людей. Сначала сообщалось о 15 раненых в результате атаки, однако впоследствии это количество существенно выросло. Люди оказались под завалами разрушенных зданий, поэтому чрезвычайники начали поисково-спасательную операцию.

Позже Кириленко уточнил, что захватчики ударили по пиццерии, под завалами которой оказались люди.

"На месте происшествия спасатели развернули оперативный штаб, работает полиция. Раненые получают необходимую медицинскую помощь. Вблизи места попадания повреждены многочисленные дома, здания магазинов, кафе и других заведений", – информировал глава области.

В Офисе генпрокурора сообщали, что в эпицентре взрыва оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, стекла и двери.

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Погибшие и пострадавшие после ракетного удара по Краматорску

По состоянию на утро 28 июня было известно о девяти погибших (в том числе трое детей) и 56 раненых (в том числе один ребенок) в результате ракетного удара.

Что касается убитых врагом детей, то сообщалось о гибели 15-летнего парня, 17-летней девушки и 8-месячного младенца.

В Управлении образования Краматорского горсовета сообщили, что во время российской атаки погибли две сестры – Юлия и Анна Аксенченко, которые были ученицами ООШ №24.

"В этом году они закончили восьмой класс, а 4 сентября должны были праздновать свои 15-летия. российская ракета остановила биение сердец двух ангелочков", — сообщили в ведомстве.

Погибшие в Краматорске сестры Юлия и Анна Аксенченко/Фото: Управление образования Краматорского горсовета

Среди пострадавших оказались и трое иностранцев: это колумбийский писатель Гектор Абад, политик Серхио Харамильо и журналистка Каталина Гомес. Об этом Абад и Харамильо сообщили в совместном заявлении.

Иностранцы обедали с украинской писательницей Викторией Амелиной в ресторане, по которому ударила ракета. В результате удара Харамильо, Абад и Гомес получили легкие ранения. В то же время Амелина получила ранение в голову, ее состояние тяжелое.

Раненый в Крамоторске колумбийский политик Серхио Харамильо/Фото: twitter.com/JoseMAcevedo

Раненый в Крамоторске колумбийский писатель Гектор Абад/Фото: twitter.com/JoseMAcevedo

В Офисе генпрокурора сообщили, что после российской атаки начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о ракетном ударе по Краматорску в своем вечернем видеообращении.

"Мои соболезнования родным и близким. По состоянию на этот час (вечер 27 июня – ред.) более 40 человек ранены. Всем оказывается помощь. Продолжается разбор завалов", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что каждое такое проявление террора доказывает всему миру, что Россия заслуживает только одного – поражения и трибунала, справедливых и законных судов против всех убийц и террористов.

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