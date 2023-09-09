Ракетный удар по Кривому Рогу: что говорят пострадавшие и очевидцы

Около 9 утра россияне ударили ракетой по центру Кривого Рога. Попали по админзданию полиции. Один сотрудник погиб, еще троих достали из-под завалов. Они находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Обо всех подробностях трагедии — в сюжете ТСН.

Этот дом – напротив эпицентра взрыва. Построили его в 20-х годах прошлого века. Вторую мировую он пережил, а вот войну с Россией – нет. Александр идет по своей изуродованной квартире. От уюта и нового ремонта мало что осталось. Больше всего пострадала кухня.

"Здесь я должен был пить кофе перед работой, но слава Богу, что меня здесь не было в этот момент, потому что все стекло, рама... все пошло сюда", — показывает мужчина.

Он не оказался под обломками окон и штукатурки только потому, что немного проспал. А родители, которых перевез к себе из-за постоянных обстрелов на Херсонщине, уже были на работе.

"Я спал и где-то около 9 часов услышал очень громкий взрыв, я проснулся начал кричать, я не понимал, что происходит, очень страшно было. Со стен все сыпалось: штукатурка, окна все. Я быстро схватил собаку и вместе с собакой выбежали на улицу ", – вспоминает Александр.

Всего в полицию обратилось более ста пятидесяти человек с заявлениями о поврежденном имуществе. Повреждены более четырех десятков авто, храм, памятники. Вылетели сотни окон.

"14 многоэтажных, домов, 4 причинных дома, есть админздания повреждены. Людям все необходимое предоставляется, развернуты штабы помощи. Дается пленка, юсб, все необходимые вещи", — отметил Евгений Ситниченко, глава военной администрации Криворожского района.

В месте удара нет никаких военных объектов, или даже больших складов здесь и в помине нет. Так что военные РФ, говорят в полиции, совершили на Днепропетровщине очередной террористический акт, который призван уничтожить как можно больше украинцев.

Напомним:

Ракетный удар по городу оккупанты нанесли 8 сентября примерно в 9:00. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что ракета попала в админздание полиции. Погиб один человек.

Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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