Ракетный удар по Мирнограду в Донецкой области: куда "прилетело" и что говорят местные

Российская террористическая армия запустила в ночь на 26 января две ракеты С-300 по городу Мирноград в Донецкой области. Больше всего пострадала школа и дома рядом.

Об этом рассказала корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

Житель Мирнограда Юрий рассказал, что родом он из Авдеевки. Мужчина едва спасся от российской ракеты, которая прилетела рядом с домом, где он арендует квартиру.

Местная жительница Екатерина радуется только тому, что ее дочь чудом не проснулись от взрыва.

"В домах выбиты почти все окна, но удивительно свет до сих пор есть и слышно, как со всех сторон люди приводят свои квартиры в более-менее вменяемое состояние, чтобы можно было находиться по крайней мере некоторое время", - говорит Наталья Нагорная.

Глава местной администрации Юрий Ключка говорит - за весь предыдущий год было 8 обстрелов и теперь столько же имеют за неполный январь.

"С нового года - два ребенка ранены и трое детей погибших. За прошлый год было около 8 обстрелов в понедельник тоже был по спальному массиву там было 2 раненых и 4 дома повреждены", - говорит Юрий Ключка.

К врачам после обстрела обратилось шестеро жителей Мирнограда, один госпитализирован.

Напомним, российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Донбасу. В результате чего два человека погибли, еще восемь получили ранения.

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