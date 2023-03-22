Ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: в ова рассказали о погибшем и пострадавших

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что из-за ракетного удара по жилому дому в Запорожье погиб один человек, количество пострадавших возросло до 31 человека.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту ТСН на месте террористического удара РФ.

"Сегодня враг совершил 6 ракетных ударов. Один из них — по жилому дому. К настоящему времени есть 31 пострадавший, среди которых есть три ребенка. Есть один погибший, четверо человек находятся в тяжелом состоянии. Сейчас развернут оперативный штаб, здесь оказывают помощь людям с размещением. Предоставляется медицинская помощь пострадавшим. Проводятся аварийные работы. После этого будет создана комиссия, которая решит, что делать с домом", — пояснил Малашко.

Ракетный удар по Запорожье 22 марта

Российские террористы в среду, 22 марта, выпустили по Запорожью шесть ракет. Одна из них попала по многоэтажным жилым домам. Также известно, что одна из российских ракет попала в крышу дома, но не взорвалась.

Владимир Зеленский отреагировал на террор россиян и показал видео момента попадания снаряда в здание. Также он призвал мир к большему "единству и решительности, чтобы поскорее победить российский террор и защитить жизнь украинцев".

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