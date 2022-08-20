Ракетный удар по общежитию в Харькове: спасатели до сих пор ищут под завалами людей

В пятницу, 19 августа, в Харькове объявлен траур по погибшим от российской ракеты, которая полностью разрушила общежитие в центре города и повредила соседние дома.

Экскаватор загребает и высыпает в грузовики все, что осталось от трехэтажного здания в центре Харькова – кирпичи, деревянные щепки, одежду и вещи людей, которые здесь жили. Из под завалов спасатели уже извлекли 15 тел погибших. Местные говорят, где-то там, в этой груде мусора, должны быть еще люди или их тела. Но надежду найти живых уже почти потеряли.

Об этом 19 августа говорится в сюжете Александра Загородного в ТСН.19:30.

По словам спикера главного управления ГСЧС в Харьковской области Евгения Василенко, под завалами может находиться еще 3 человека. Однако надежды найти их живыми уже минимальны.

Одно здание, бывшее общежитие, разрушено до основания, в соседних домах выбиты окна, сорвало крыши. Скорее всего, россияне запустили по Харькову ракету "Искандер", предполагают местные спасатели.

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Говорят, эту ракету россияне выпустили из Черного моря. То есть она пролетела пол Украины, чтобы взорваться здесь, в центре Харькова и убить два десятка человек.

Местная жительница не может сдержать слезы, когда смотрит на собственный подъезд. Ее только что выписали из больницы, но там в тяжелом состоянии остается ее родная дочь.

“С дочерью плохо, в реанимации лежит. Повреждено лицо, руки...” — говорит она.

Еще одна женщина безэмоционально перечисляет всех выживших после удара жителей.

Через телеканал "1+1" эти люди просят у местных властей помочь похоронить погибших. Особенно просят за парня, который в мгновение ока потерял всю семью. Парню 30 лет и погибло у него 5 человек: родители, бабушка, тетя, двоюродные братья.

Всех этих людей убила ракета, останки которой нашли спасатели. Полиция проведет их экспертизу, чтобы установить ее тип и откуда она прилетела.

Напомним, российские оккупанты ночью, 17 августа, ракетой обстреляли общежитие. В этом доме жили люди с изъянами слуха, а потому часть пострадавших не могли услышать сигнал воздушной тревоги.

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