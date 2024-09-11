Ракетный удар по "Охматдету": в Международном уголовном суде сделали заявление

Ордер на арест за приказ бить по гражданским получил генерал ВВС РФ. Об этом во время визита в киевский "Охматдет" заявил Карим Хан - главный прокурор Международного уголовного суда.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

Через два месяца после трагедии в "Охматдете" в Киев приехал прокурор из Гааги Карим Хан. Вместе с украинским коллегой Андреем Костиным международная делегация ознакомилась с досудебным расследованием. Сами же детали пока под грифом секретно. Что известно точно: утром 8 июля враг прицельно ударил по гражданскому объекту. В украинском "Охматдете" на тот момент находились более 600 детей.

В тот страшный понедельник в "Охматдете" погибли двое. Молодая врач-сирота и дедушка одной из пациенток. Девять детей пострадали.

Погибший врач

После прямого попадания здесь работали не только спасатели, медики, но и силовики. За двое суток удалось отыскать обломки ракеты. Это - российская Х-101, которая была с двумя боевыми частями. Двигатель нашли в подвальном помещении. Следователи Службы безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора установили одного из причастных к преступлению России против человечности.

"Это генерал-лейтенант Вооруженных сил РФ приказал подчиненным ему подразделениям осуществить удар с использованием ракетоносца-бомбардировщика ТУ-95МС. Максимальная санкция за это преступление предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы", - пояснил генпрокурор Андрей Костин.

Речь идет о командующем ВВС РФ Сергее Кобылаше. Ордер на его арест уже выдали судьи Гааги. И это не первое такое решение. Полтора года назад, за вывоз детей международный уголовный суд выдал ордер на Путина и российского омбудсмена Львову-Белову. Это означало, что страны, которые ратифицировали Римский статут должны были бы их задержать. Но эту обязанность уже проигнорировала Монголия, куда Путин посетил на прошлой неделе.

Кобылаш приказал ударить ракетой по детской больнице в Киеве

"Что касается Монголии. Есть специальная процедура в Римском уставе по работе с такими случаями. Обычно проходит генеральное заседание всех государств-членов. И соответственно принимается решение", — сказал главный прокурор МКС Карим Хан.

Карим Хан уверяет, разочаровываться в международном праве рано. Мол, результаты и ответственность за совершенное точно будут. Обещают, что всех виновников в трагедии в "Охматдете" отыщут.

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