Ракетный удар по Полтаве: новые подробности трагедии и что происходит на месте удара

На Полтавщине с сегодняшнего дня — трехдневный траур. Чтят память погибших от очередного теракта россиян. Две баллистические ракеты - одну за другой они направили в Институт связи и соседнюю с ним больницу. Атака произошла в тот момент, когда люди спускались в укрытие после сигнала воздушной тревоги. Известно о 53 погибших и 298 пострадавших.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

В Полтаве продолжаются спасательные работы на месте российского террористического удара. Также продолжаются следственные действия. На данный момент известно, что два мощных взрыва утром 3 сентября прозвучали один за другим. С момента объявления тревоги до прилета прошло не более минуты, говорят очевидцы.

Позже в Минобороны уточнили - прилеты застали людей по дороге в укрытие. Первые страшные последствия атаки обнародовал президент.

По состоянию на этот час известно о 53 погибших и 298 раненых. Но, к сожалению, любые цифры нельзя считать окончательными, пока разбор завалов не завершен. А его усложняют воздушные тревоги, которые в течение дня объявлялись несколько раз. Известно, что из разрушенных сооружений 25 человек смогли спасти. 11 человек деблокировали из-под обломков. Их спасают врачи. Станция переливания крови, призвала полтавчан стать донорами. Потому что огромному количеству раненых необходимы срочные переливания. Изуродованы и дома расположены вокруг - это по меньшей мере два десятка многоэтажек. К оказанию помощи пострадавшим присоединились все службы и местные жители.

Спасатели в Полтаве

"Сейчас задействованы все коммунальные службы города, волонтерские организации, благотворительные фонды, международные организации, общественные организации и бизнес", – говорит заместитель городского головы Полтавы Татьяна Бардина.

В полиции сообщили — уже есть заявления о повреждении имущества от более 100 жителей. И местные власти и жители единогласно называют то, что произошло самой трагедией для Полтавы со времен полномасштабного вторжения. Совместно с правоохранителями обстоятельства трагедии будут выяснять Главная инспекция Минобороны Украины.

Россияне атаковали Полтаву баллистикой

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 7:00 4 сентября. Атака на Львов: есть погибшие, Иран дает России новые ракеты

Напомним, накануне, 4 сентября, нанесла ракетный удар по Институту связи в Полтаве и по соседней больнице.

Президент США Джо Байден отреагировал на обстрелы Полтавы.

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