Ракетный удар по Полтавщине: куда "прилетело" и что говорят потерпевшие (фото, видео)

Российская ракета Х-59 попала в село Супруновка на Полтавщине. Дотла уничтожила целый квартал. Больше всего пострадало семейное общежитие, в котором выгорела крыша и уничтожен второй этаж. Целый день коммунальщики, чрезвычайники и жители разбирали завалы и спасали уцелевшие вещи.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Российская ракета разбила пятнадцать многоэтажек и десятки частных домов. Громкий взрыв прогремел около десяти вечера. Когда большинство людей уже были дома. Сразу загорелся пожар, начали взрываться припаркованные рядом машины.

Несколько часов ушло на то, чтобы укротить пожар. Из-под завалов смогли спасти двух человек.

"Спасательные работы и также тушение пожара продолжались в течение 3 часов, было полностью ликвидировано. Сейчас привлечены все службы и ЖКХ и наши спасатели для того, чтобы убрать, помощь автоподъемниками, помогаем забивать окна", - говорит представитель ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области Виталий Шкаребский.

Последствия обстрела Полтавщины

Тамара с мужем забирают вещи из разбитого дома. Их квартира рядом с эпицентром взрыва. Супруги чудом уцелели. Женщина говорит - она ничего не слышала, только громкий взрыв.

Денис во время прилета был в комнате. Его, говорит, не задело. А жену взрывной волной швырнуло на пол. Семье жить теперь негде.

Из шестнадцати раненых в больнице остаются шесть человек. Пятеро взрослых и один ребенок. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Всем, кто остался под открытым небом, дадут временный приют, говорят в Полтавском городском совете. Также обещают найти варианты с постоянным жильем.

"Мы сейчас работаем с благотворительными фондами, гуманитарными миссиями, которые еще имеют программы например, компенсации аренды жилья. И конечно ведем учет, особенно жителей этого дома, который полностью разрушен в потребности жилья, будем делать соответствующие оформления", - говорит и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова.

Ракетный удар по Полтавщине

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Напомним, 8 апреля российские кафиры ударили по Полтавской общине. Как оказалось, прилет был по гражданскому дому.

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