Ракетный удар по Сумам: как 13-летний Кирилл освободил людей из "троллейбуса смерти"

Троллейбус, обстрелянный россиянами / © ТСН

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В Сумах на месте российского теракта и гибели 34 человека горожане несут цветы, чтобы почтить память погибших. Сейчас сюда никого не пускают, улица, где произошло попадание двух баллистических ракет, перекрыта.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Здесь с утра работает много техники. Чрезвычайники и коммунальщики разбирают разрушенные конструкции здания Госуниверситета. По последней информации, ранения получили 119 горожан, среди которых 15 детей. В больницах Сум сейчас находятся 68 пострадавших, из которых восемь — в тяжелом состоянии.

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Цветы на месте обстрела

С улицы уже убрали сгоревшие автомобили, а также троллейбус, в котором погиб водитель с шестью пассажирами. В нем удалось выжить не многим. Поэтому некоторые СМИ назвали этот транспорт «троллейбусом смерти».

Впечатляет история 13-летнего школьника, который ехал вместе с мамой в троллейбусе. Во время ракетного удара Кирилл Ильяшенко сам получил обломочное ранение в шею, впрочем, не растерялся и бросился спасать тех, кто еще был жив. Мальчик выбил стекло, разблокировал дверь и помог выйти пассажирам. В настоящее время он находится в больнице. Угрозы для жизни нет. Мы пообщались с директором школы, где учился Кирилл. В заведении очень гордятся поступком своего ученика.

«Он ходит на борьбу в спортивную школу. И, видимо, это помогло ему выдавить окно и разблокировать дверь», — говорит директор школы, в которой учится Кирилл.

Россияне атаковали город двумя баллистическими ракетами в кассетном снаряжении. Взрывы раздались в Вербное воскресенье, в 10:20, когда люди возвращались из церкви и на улицах было очень много горожан. Все погибшие и раненые — те, кто в момент попадания находился на улице. Одна ракета попала в крышу конгресс-центра Госуниверситета — место проведения многих образовательных мероприятий, большая библиотека, в будние дни здесь работали многочисленные детские кружки. Еще одна ракета через 3 минуты попала в учебный корпус, разрушив аудиторию на двух этажах. На улице одновременно вспыхнуло много автомобилей.

Последствия удара / © ТСН

Выбило окна в соседних помещении суда, исторических зданиях и близлежащих квартирах сумян.

Сейчас на улицах очень много битого стекла. Взрывной волной повредило 20 зданий, из которых 4 — учебных заведений, помещения суда, кафе, магазины, 5 многоэтажек. Часть окон уже заколочена листами фанеры. У каждого заведения люди убирают территорию. Недалеко от места трагедии — развернутый штаб по оказанию помощи пострадавшим.

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