Ракетный удар по Сумам: количество пострадавших выросло, три человека в тяжелом состоянии

До 106 человек возросло количество пострадавших в результате ракетного удара по городу Сумы в понедельник. Среди раненых – 23 ребенка. Российские террористы попали в многоэтажку. Также разрушили множество гражданских объектов. Из трех домов, где нет света, газа и воды, жителей отселили.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Оксана Солодовник.

С утра на месте попадания продолжаются аварийно-восстановительные работы. Волонтеры и благотворительные организации раздают жильцам разрушенных квартир и домов необходимые строительные материалы для первоочередного ремонта. Главное сейчас – закрыть окна и крыши от ветра и дождя.

Разрушение в Сумах из-за атаки 24 марта/Фото: ГСЧС Сумщины

По данным горсовета – взрывной волной выбито более 3000 окон. Всего в зоне поражения оказались около полусотни многоквартирных, три десятка частных дома, а также три школы, детсад, больницы, несколько предприятий, почта, магазин, СТО. Кроме того, перебиты коммуникации – до сих пор 7 домов без газа, еще 7 – без воды. Сейчас коммунальщики пытаются починить сети. Жители пострадавших домов пытаются забить окна и крыши пленкой и досками.

Среди раненых в больницах находятся 14 взрослых и 16 детей. По данным медиков, трое пострадавших в тяжелом состоянии – это трое мужчин, они в реанимации с тяжелыми проникающими ранениями, переломами, травмами головы и брюшной полости. В тяжелом, но стабильном состоянии один ребенок, врачи говорят о тенденции к улучшению.

Среди 23 пострадавших детей – угрожающих состояний нет. Раненых могло быть гораздо больше, в частности среди учеников и дошкольников. Ведь ракета попала недалеко от школы, в ней не осталось ни одного уцелевшего окна. Жертв в заведении удалось избежать только потому, что обучение во всех заведениях города проходит исключительно в бомбоубежищах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости 06:00 26 марта. ПЕРЕГОВОРЫ: ЗАЯВЛЕНИЯ США и КРЕМЛЯ

Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по центру города Сумы днем 24 марта.

Читайте также: