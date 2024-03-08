Ракетный удар по Сумам: куда попали оккупанты и какие последствия обстрела (фото, видео)

В Сумах завершились аварийно-спасательные работы после российской атаки. Накануне россияне попали по городу ракетами С-300. Пострадали несколько медицинских учреждений и школа.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Оксаны Солодовник.

"От взрыва российской ракеты в зоне поражения оказался целый медицинский городок. Это и городская больница, и Центр экстренной медицинской помощи, которые пострадали больше всего. Взрыв прогремел днем - большинство карет скорой помощи были на вызовах и поэтому уцелели, а вот весь транспорт, стоявший на улице - с поврежденными стеклами. Водители скорых получили незначительные травмы, в основном, порезы от стекла", - говорит Оксана Солодовник.

Ракетный удар по Сумам

Территория вокруг Центра экстренной медицинской помощи - устлана битым стеклом. Выбиты десятки окон, их уже забили фанерой и затянули пленкой.

Взрывная волна добралась и до городской больницы. Здесь сейчас подсчитывают убытки. Главное, что медперсонал и пациенты - не пострадали, говорит директор центральной городской клинической больницы Валентина Доминас. Во время взрыва все были на рабочих местах, спрятаться в укрытие просто не успели.

По обновленным данным ОВА, в результате обстрела погибли два человека, 26 получили ранения. Шестеро из них находятся в больницах.

Ракетный удар по Сумам

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Напомним, ракетный удар, нанесенный российской армией по городу Сумы 7 марта, унес жизни двух человек, еще 26 человек пострадали, шестеро из них находятся в больнице.

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