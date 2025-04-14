Ракетный удар по Сумам: о чем заявили в ЕС и странная реакция Трампа

Последствия удара по Сумам

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Пока Европа единодушно возмущена диким масштабом российского военного преступления, президент Соединенных Штатов до сих пор не находит в себе силы осудить Россию так, чтобы это хоть кому-то было понятно.

О мировой реакции на удар по Сумам в материале корреспондентки ТСН Яны Слесарчук.

Реакция Европы

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц отмечает, что то, как именно Россия атаковала Сумы — две волны ударов в одно и то же место, чтобы унести максимальное количество жизней — самое тяжелое преступление и невероятный уровень подлости. Готовность к переговорам, заявил он, кремлевский глава Путин воспринимает за слабость.

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Глава Европейской дипломатии Кая Каллас, которая накануне подчеркнула, что безусловного перемирия придерживается лишь одна сторона, сегодня утром перед заседанием министров иностранных дел ЕС в Люксембурге добавила: на Россию нужно усиливать давление.

Президент Франции Эммануэль Макрон публикует сообщение в соцсети на трех языках — на французском, английском и украинском: и отмечает — попытки Соединенных Штатов достичь мира — не работают: «Всем известно, что только Россия хотела этой войны. Сегодня очевидно, что только Россия избирает ее продолжать. Вопреки человеческой жизни, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа. Нужны решительные меры, чтобы заставить Россию прекратить огонь».

Так же к американцам обращается и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский: «Я хочу лишь сказать, что я шокирован последним российским ударом по Украине. Украина определенно согласилась на перемирие больше месяца назад. Мерзкие атаки на Кривой Рог и Сумы — это издевательский ответ России на это предложение. Президент Трамп, американская администрация видят, что наставник России насмехается над их доброй волей. Надеюсь, они примут правильные решения».

Реакция в США

Что же на это отвечает Америка. Российский удар первым осуждает посольство Соединенных Штатов в Украине, а вскоре спецпредставитель Трампа по делам Украины Кит Келлог, недавно попавший в скандал из-за статьи в «Таймс» с заголовком о разделе Украины на зоны типа послевоенного Берлина, пишет: российский удар — неприемлем.

«Эта атака российских вооруженных сил в Вербное воскресенье по гражданским целям в Сумах пересекла все пределы приемлемого. Там очень много гражданских погибших и ранены. Как бывший военный командующий, я понимаю, что такое наводиться на цель. И это неправильно. Поэтому президент Трамп прилагает все усилия, чтобы закончить эту войну», — говорится в заявлении.

Реакция Трампа

Однако Украина и западный мир напрасно надеются на осуждение военных преступников от главного мирового миротворца.

«Я думаю, это было ужасно. Мне сказали, они ошиблись. Я думаю, это ужасно. Вся это война ужасная вещь. Я думаю война… война началась из-за злоупотребления властью. Эта страна никогда бы не начала эту войну, будь я президентом», — заявил Трамп.

Дата публикации 12:57, 14.04.25 Количество просмотров 3 34 погибших! Сумы оправляются от ракетных ударов! В Украине день траура!

Что в воображении Трампа означает — они ошиблись, он так и не объяснил.

Между тем, президент Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS призвал американского коллегу приехать в Украину, чтобы увидеть последствия российского вторжения своими глазами — перед любыми дальнейшими решениями и переговорами.

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