Ракетный удар по Сумам: сколько пострадавших остается в больницах и в каком они состоянии

В Сумах продолжают спасать жизнь пострадавших

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Раненых в результате ракетного удара по Сумам детей осмотрели врачи ОХМАТДИТа и при необходимости их перевезут в Киев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В стационаре остается 10 детей, 7 – в тяжелом состоянии. Виктор Ляшко сказал, что в больницы передали дополнительные медикаметы и медицинские наборы для операций от Всемирной организации здоровья. Он также призвал людей сдавать кровь, хотя ее недостатка нет. Но донорство владеет неизменным, в особенности во время войны.

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Дата публикации 17:11, 14.04.25 Количество просмотров 32 Сумы! Почему об этом никто не говорит! Ляшко вживую расставил все точки над И

В Сумских больницах остается 44 человека. Что касается безопасности пациентов, которые находятся в госпиталях прифронтовых городов, то здесь, по словам Ляшко, мы делаем, что можем. Но невозможно все медучреждения спрятать под землю. И даже каждый раз спускать с реанимаций — в укрытие. Он еще раз напомнил, что обстрелы больниц являются военным преступлением. По данным ВОЗ с начала полномасштабного вторжения Россия атаковала систему здравоохранения 2334 раза. Из них 1965 год обстреливали, собственно, больницы.

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