Ракетный удар по Трипольской ТЭС: есть ли угроза блекаута для Киева и области

Эксперт объяснил, когда могут возникать перебои с электричеством.

Во время массированной ночной атаки Россия нанесла ракетный удар по Трипольской ТЭС, разрушив ее. В сети публикуют видеомасштабный пожар на предприятии.

Жителям города Украинка власть рекомендует зарядить электронные устройства и сделать максимальные запасы воды.

Эксперты говорят, что проблемы с электричеством из-за разрушений на Трипольской ТЭС возникнут не только в столице и Киевской области.

"Вопрос в том, что мы потеряли маневровые мощности. Но о блэкауте для Киевской области речь не идет. В результате вывода из строя Трипольской ТЭС возможны временные блэкауты именно в период пиковых нагрузок в трех областях Украины и Киеве", - рассказывает сайту ТСН.ua Олег Попенко, председатель Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт сферы ЖКХ.

Эксперт добавляет, что из-за повреждения Трипольской ТЭС, возможны отключения электричества в часы пиковой нагрузки, а именно утром с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00.

"Трипольская ТЭС обеспечивала поставки электроэнергии во времена пиковой нагрузки. Это главное, и это огромная проблема, которая на сегодня возникла. Если не будут решены проблемы с поставками электроэнергии в период пиковой нагрузки, то из-за повреждения Трипольской ТЭС такие проблемы могут возникать в Киевской, Черниговской и Житомирской областях", - отмечает Олег Попенко.

Например, в Харьковской области и в других областях, когда увеличивается потребление, возникает дефицит генерации. В Харькове люди по 6-10 часов сидят без электроэнергии.

Напомним, в Киевской области воздушная тревога продолжалась более пяти часов. Россияне наносили удары дронами-камикадзе и ракетами. Был атакован объект критической инфраструктуры.

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