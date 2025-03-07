Ракетный удар по Украине: к чему стремится Путин и почему ракеты не полетели на Киев

Украина пережила очередной комбинированный воздушный удар россиян. Враг ударил ракетами с воздуха, моря и суши по мирным украинским городам, в очередной раз продемонстрировав, к какому именно миру он стремится.

Стратегия – давить на Украину

По словам военного эксперта Игоря Романенко, Россия заранее готовилась к нанесению комбинированного удара по Украине, накапливая необходимые силы и средства для воздушного нападения.

"Цель этого комбинированного удара – увеличение давления на Украину. Такой, к сожалению, является стратегия Путина. Для этого враг накапливал средства воздушного нападения, а тем временем терроризировал наши города более дешевыми ударными дронами увеличив их количество с 150 до 200 единиц. Прогнозируется, что к лету они будут запускать по нам до 500 беспилотников в сутки. Особенность этого воздушного удара в том, что противник добавил к атаке ракетный компонент – били ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования. Целью врага были наши энергетические и военные объекты", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Куда и почему целил враг?

По словам эксперта, на этот раз РФ ударила по объектам газодобывающей промышленности Украины.

"Путин ставит своим подчиненным задачу максимально уменьшить энергетический потенциал Украины. Именно поэтому ракетные удары наносятся по таким объектам. От них напрямую зависит работа наших предприятий военно-промышленного комплекса, который, очевидно, очень беспокоит Путина. Российский диктатор явно спешит, потому что на него влияет фактор нехватки времени. Сейчас продолжаются активные разговоры относительно того, что наши союзники могут добиться остановки боевых действий в воздухе и море, хотя бы на месяц. Европа на это решительно настроена и Трамп в этом как будто тоже заинтересован. Но как это будет в реальности, увидим. Потому что за три года войны мы уже научились верить в конкретные действия, а не в пустые обещания", – отмечает Игорь Романенко.

Европа наконец-то проснулась

По мнению эксперта, очень хорошо, что Европа наконец-то решилась создать орган управления силами безопасности, которые, в том числе, будут закрывать небо над Европой и помогать Украине.

Кстати, еще два года назад, об этом говорил канцлер Германии Олаф Шольц, он предлагал сформировать противовоздушную оборону Европы и с ним соглашались представители полутора десятков стран, но тогда это была только идея.

"Конечно, нам важнее не идея, а ее реализация. Можно сказать, что европейцы в этом вопросе значительно продвинулись, если уже планируют выделять на это средства. Уже есть принятие определенных решений, а на следующий понедельник запланировано собрать начальников генеральных штабов европейских государств для обсуждения этого вопроса. Это уже свидетельствует о серьезности намерений. Очень решительные в этом вопросе французы, британцы – готовы зайти со своими истребителями, даже Швейцария предлагает 200 своих военных. Думаю, что формирование органа управления, который бы руководил европейскими силами безопасности – это очень серьезный шаг", – отмечает Игорь Романенко.

Почему бесится Путин?

Кстати, о возможности прекращения боевых действий в воздухе и на море, может свидетельствовать безумная активность россиян на суше.

"Путин отчаянно пытается продвинуться чем дальше на востоке Украины. Сейчас он бросает на поле боя все имеющиеся резервы и кое-где даже делает это с колес. Он хочет захватить чем больше важных украинских территорий, особенно это касается четырех областей Украины, которые он вписал в свою конституцию. Если это не удастся, то будет пытаться вытеснить наши подразделения из Курщины, а также будет пытаться захватить еще две области Сумскую и Днепропетровскую. Все это не мешает Путину готовиться к возможному выходу на переговоры о перемирии и параду в Москве, как чисто политическое мероприятие", – добавляет генерал-лейтенант.

Почему российские ракеты обошли Киев

Эксперт соглашается, что на этот раз враг не нанес ракетный удар именно по Киеву. Кстати, это уже второй раз подряд целями для российских ракет становятся другие регионы Украины.

"Киев и столичный регион враг каждую ночь проверяет на прочность ударными дронами. Действительно, целями для российских ракет на этот раз стали энергетические и военные объекты в Полтаве, Одессе, Тернополе и Ивано-Франковске. Именно сейчас бить ракетами по Киеву для Путина не выгодно, он же выдает из себя большого миротворца. Да и возможности для таких ударов у него ограничены. Путину приносят определенное расписание с целями и объясняют что и как, а он лично определяет стратегию, после чего военные начинают составлять маршруты для будущих ракетных ударов. Поэтому сейчас все происходит в соответствии с определенными целями по военно-политической ситуации в настоящее время. Поэтому Киев и обошли на этот раз ракеты", – объясняет Игорь Романенко.

К чему готовиться дальше

Военный эксперт говорит, что враг не прекратит воздушные атаки, пока его не принудят к этому. Поэтому стоит готовиться к самому худшему – их повторению.

"Мы должны быть готовы к разным сценариям и готовиться к самому худшему, а именно, что комбинированные ракетные удары возможны в ближайшей перспективе, как было прошлой ночью. Но я бы советовал не терять оптимизма. Если европейцам удастся на месяц прекратить удары с неба, то все стороны будут обязаны это соблюдать. Но насколько может быть реалистичен такой сценарий – трудно сказать, зная лживую натуру россиян. Шансы есть, но как будет на самом деле, в ближайшее время увидим", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua сообщал, что французские истребители Mirage-2000 впервые отражали массированную атаку РФ по Украине.

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