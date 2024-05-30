Ракетный удар по Украине: Жданов объяснил, почему ПВО не удалось сбить все цели и что "искала" РФ в Хмельницкой области

Очередной ракетный удар нанесла Россия по Украине в ночь на 30 мая. Враг выпустил 11 крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС и более 30 ударных БпЛА "шахед". Российская армия направила атаку на Хмельницкую область.

Почему не все цели удалось сбить, зачем под прицелом оказался Староконстантинов и есть ли у России средства, чтобы повторить массированную атаку в ближайшее время, рассказал в комментарии сайту ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, российская армия нанесла удар "по стандартному лекалу". Враг поэтапно выпускал "шахеды" и крылатые ракеты, чтобы они добрались до целей примерно в одно время.

"Единственное, что, по крайней мере, я ожидал, что будут добавлены баллистические ракеты. Но взлет Миг-31 был сугубо демонстрационным, с целью устрашения. А баллистические ракеты не применялись. Они запустили всего 11 ракет и применили всего четыре самолета, хотя они уже второй месяц готовятся к атаке. И накапливают ракеты, как говорит наша разведка, понемногу производя их", – говорит Олег Жданов.

Военный эксперт считает, что столь малое количество ракет в этом ударе может свидетельствовать о дефиците.

“Их количество очень мало. И если они у них и есть, они поддерживают для обеспечения огневого поражения во время активизации боевых действий на линии фронта. Если они начнут масштабное наступление, как говорит разведка и президент, нарушение системы логистики будет обеспечиваться именно применением этих ракет по нашим целям в глубине страны”, — рассказал Олег Жданов.

В то же время в России наладили производство "шахедов" и планируют выпускать шесть тысяч ударных беспилотников в год.

“Сейчас собирают африканские студентки в Елабуге эти “шахеды”. Взяли девушек за тысячу долларов заработной платы, бесплатное проживание и обещание выдать диплом университета. Они работают и перевыполнили план, отдали уже 4500 "шахедов". Меньше чем через полгода сделали почти годовой план", — говорит военный эксперт.

Староконстантинов в Хмельницкой области — это военная цель для врага, пояснил Олег Жданов. По его словам, там находится украинская авиационная база.

“Я так понимаю, они очень сильно опасаются, что именно на этот аэродром могут прилететь F-16. К слову, они там уже были. В 2018 году, когда мы проводили совместное обучение НАТО на территории Украины, F-16 залетали и базировались именно в Староконстантинове. Поэтому я думаю, что такое особое внимание городу может быть только за счет этого”, — рассказал Олег Жданов.

Военный эксперт говорит, что украинским защитникам неба удалось сбить 7 из 11 ракет из-за дефицита средств ПВО.

“У нас очаговое прикрытие объектов. Некоторые объекты прикрыты, а некоторые нет. У нас четыре комплекса IRIS-T, которые способны бороться с крылатыми ракетами, есть несколько комплексов С-300 и три комплекса NASAMS. Это на всю нашу страну. Сегодня основная нагрузка на уничтожение низколетящих и дозвуковых целей возлагается в основном на мобильные огневые группы, а на комплексы только при их наличии”, — рассказал Олег Жданов.

По его словам, как только ракеты расходятся по всей территории Украины, россияне отслеживают, где работают наши средства ПВО.

"Когда они попадают на "белые пятна" в нашем воздушном пространстве, сразу же процент ракет, достигших своих целей, становится больше", — рассказал военный эксперт.

Олег Жданов говорит, что российская армия накопила средств на три-четыре массированных удара. Однако невозможно прогнозировать, когда враг ударит снова — уже сегодня или через месяц.

"Как говорили представители Главного управления разведки, у россиян есть средств на несколько массированных ракетных ударов. Только это уже не 100 ракет, а это может быть и 10. Я думаю, что три-четыре удара они могут осуществить. Впрочем, не столь многочисленные, как раньше. Но это уже будет использование неприкосновенного запаса. То, что они держат на черный день, крайнюю необходимость. Поэтому ответить, будет ли повторный удар или не будет, может быть. А может, следующая атака будет снова через месяц”, – рассказал Олег Жданов.

Напомним, в результате ракетной атаки на Харьков в ночь на 30 мая враг разрушил объект критической инфраструктуры и повредил 23 дома.

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