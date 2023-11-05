Ракетный удар по воинам 128-й бригады, которых собрали на награждение: все, что известно о трагедии на Запорожье

Сама 128 бригада пока не прокомментировала ракетный удар и количество жертв.

В субботу, 3 ноября, Россия нанесла ракетный удар по воинам закарпатской 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в прифронтовом селе Запорожской области. По данным СМИ и военных, защитников собрали на награждение ко Дню артиллерии. В результате циничной атаки погибли и ранены.

Что известно о потерях бригады, которой ракетой атаковал враг и реакция украинского командования – читайте на ТСН.ua.

Военных собрали на торжественное построение для награждения

По данным УП со ссылкой на собственные источники в МВД, российская армия нанесла удар, когда украинские военные собрались для награждения в честь Дня артиллерии.

"03.11.2023 года около 10:00-11:00 во время вручения наград бойцам ВСУ на территории прифронтовой зоны Запорожской области вследствие попадания ракеты в место, где собственно происходило награждение", — проинформировал неназванный источник.

Командир добровольческого батальона "Солнышко" Руслан Каганец с позывным "Комендант" рассказал, один из офицеров решил провести торжественное награждение бригады в прифронтовом селе. Он добавил, что погибло "очень много" защитников и гражданского населения.

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Враг ударил ракетой "Искандер" — ВСУ

Вечером 4 ноября Вооруженные силы Украины подтвердили удар по 128-й ОГШБ, в результате чего погибли военные и гражданские. В настоящее время идет выяснение обстоятельств.

"3 ноября на Запорожском направлении противник нанес коварные удары по 26-ти населенным пунктам в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах. В частности, ударил ракетой "Искандер-М" по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, в результате чего погибли военнослужащие также ранения разной степени тяжести получили и местные жители", — говорится в сообщении.

Сама 128 бригада пока не прокомментировала соответствующую информацию. Последнее сообщение закарпатской бригады на странице в фейсбуке — поздравление с Днем ракетных войск и артиллерии и Днем инженерных войск.

Среди погибших — экс-главный военком Хмельнитчины Возный и один из лучших артиллеристов ВСУ "Таксист"

По данным УП, предварительно во время вражеского удара погибли 20 военных, в том числе бывший руководитель Хмельницкого областного РТЦК Владимир Возный, недавно переведенный на службу в РТЦК Запорожской области. Это впоследствии подтвердили местные власти.

"Сегодня около 10.00 в боевом столкновении на Запорожском направлении в результате бомбового удара погиб полковник ВОЗНЫЙ Владимир Николаевич, бывший руководитель Хмельницкого областного ТЦК и СП", — написал глава Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич.

Добавим, что Владимир Возный с 2000 года проходил службу в 128-й отдельной механизированной дивизии города Берегово Закарпатской области, а с 2003 года – в 50-м отдельном инженерно-саперном батальоне в селе Руда Каменец-Подольского района. В 2006 году был назначен начальником отделения Каменец-Подольского военкомата. С 2013 по 2014 годы возглавлял Летичевско-Старосинявский военкомат, с 2014 по 2015 – Чемеровецкий, а с июля 2015 – Каменец-Подольский военкомат. В марте 2022 года он был назначен главой областного ТЦК. Был награжден отличиями ВСУ, в 2014 году участвовал в АТО.

Владимир Возный/Фото: Сергей Тюрин

Также среди жертв удара россиян – один из лучших артиллеристов ВСУ Дмитрий "Таксист" Милютин. Журналист Андрей Цаплиенко добавил, что военный участвовал добровольцем в АТО, а после начала полномасштабного вторжения снова пошел на фронт воевать.

"В Запорожской области погиб от ракетного удара один из лучших и самых мотивированных артиллеристов страны Дмитрий "Таксист" Милютин. Дважды доброволец. АТО и полномасштабная война. Работал в Дебальцево во время обороны города. Встречались с ним там на позициях 12" отметил Цаплиенко.

Дмитрий "Таксист" Милютин / Фото: Telegram / Andriy Tsaplienko

На трагедию отреагировал Умеров

После огласки информации на трагедию отреагировал министр обороны Украины Рустем Умеров. Он поручил Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по данному факту.

Сочувствую семьям погибших воинов из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Будут выяснены все обстоятельства произошедшего. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии. Наш враг — коварный террорист. защитить наших людей и дать все честные ответы родным и близким погибших воинов", — написал он на странице в Facebook.

В Закарпатье объявили траур по погибшим воинам

Местные власти на территории Закарпатья объявили трехдневный траур по погибшим воинам 128-й бригады. Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Виктор Никита.

"6 ноября на территории Закарпатья объявлен трехдневный общеобластной траур, будут приспущены государственные флаги, каждое утро в 9:00 чествуем память воинов минутой молчания, в храмах разных конфессий области состоятся богослужения", — говорится в его сообщении.

Удар по 128-й бригаде. ФОТО: соцсети

Военные бригады воюют на самых горячих направлениях фронта

По открытым данным, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада — соединение горной пехоты Сухопутных войск Украины. Бригада находится в составе оперативного командования "Запад". Штаб бригады находится в Мукачево, а подразделения дислоцируются на территории Закарпатской области.

Военнослужащие защищали Украину к востоку от 2014 года. В частности, участвовали в битвах за Станицу Луганскую, Дебальцево.

Осенью 2022 года воины 128 бригады участвовали в освобождении Херсонской области. Также бригада держала оборону на Бахмутском направлении, в том числе воевала за Бахмут. В начале января 2023 года бригада вернулась в Запорожское направление. В ходе летнего наступления в период с 7 по 19 июня 2023 года силами 128-й ОГШБр были освобождены села Лобково и Пятихатки.

Напомним, воины Закарпатской 128-й бригады стали жертвами вражеского удара в Запорожье.

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