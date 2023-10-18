Ракетный удар по Запорожью: что известно о жертвах и разрушениях из-за атаки РФ (фото, видео)

Оккупанты в ночь на 18 октября ударили ракетами по Запорожью.

Оккупационная армия РФ в ночь на 18 октября, с 01:33 по 01:48, нанесла шесть ракетных ударов по территории Запорожья. Один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города. В результате террористической атаки россиян есть жертвы и пострадавшие.

ТСН.ua собрал все, что известно о последствиях ракетного удара по состоянию на данный момент.

В Запорожье прозвучала серия мощных взрывов – есть жертвы

Ночью 18 октября в Запорожье была объявлена воздушная тревога, а затем произошла серия сильных взрывов. Местные журналисты и мониторинговые каналы насчитали около пяти взрывов.

Одна из ракет оккупантов попала в жилой дом в центре города. К настоящему времени известно о двух погибших и четырех пострадавших. Еще три человека считаются пропавшими без вести.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракета попала по многоэтажке: в Запорожье началась поисковая операция

По предварительным данным, россияне обстреляли Запорожье ракетами С-300. Одна — попала в многоэтажку, другая — позади нее, а по другим — пока неизвестно.

Фото с места ракетного удара по дому в Запорожье / Фото: Владимир Зеленский

У Зеленского прокомментировали удар по Запорожью

На российский ракетный обстрел Запорожья отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который пообещал сделать все, чтобы "государство-террорист понесло справедливую ответственность".

"Запорожье. Ракетные удары террористов по городу, по инфраструктуре, жилому дому – обычной пятиэтажке. Разрушены 8 квартир. Есть раненые и погибшие", – отметил президент.

Фото с места ракетного удара по дому в Запорожье / Фото: Национальная полиция Украины

Он добавил, что под завалами могут быть люди, поэтому на месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Российская Федерация в дальнейшем ведет себя как террористическая организация.

Что говорят свидетели о ракетной атаке по Запорожью

В Запорожье после вражеской атаки жителям разрушенной многоэтажки позволили зайти на 15 минут, чтобы забрать вещи.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, в результате атаки предварительно пострадали два подъезда, в том числе восемь квартир.

Фото с места ракетного удара по дому в Запорожье / Фото: Национальная полиция Украины

Один из жителей поврежденного подъезда рассказал, что ракета попала в соседскую квартиру. Там проживали молодые супруги. Пока их ищут под завалами.

"Проснулся от удара и от крика жены: ее ноги были в стекле. Я ее отряхнул и потом увидел, что и у меня раны на руках", — вспоминает он.

Другая жительница дома Владислава рассказывает, что после второго взрыва побежала в укрытие.

"Это ужасно. Я даже не могу описать... Услышали первый взрыв, но не очень громкий, пошли в коридор, где и сидели. Потом услышали очень громкий звук — и все затряслось. Услышали как вылетают окна. Мы испугались. Мы в пижамах выбежали во двор и уже по обломкам добежали до подвала, где укрытие. Мы сидели там первое время", — говорит женщина.

Фото с места ракетного удара по дому в Запорожье / Фото: Национальная полиция Украины

Фото с места ракетного удара по дому в Запорожье / Фото: Национальная полиция Украины

Алексей Клименко вспоминает, что после того взрыва он вместе с женой вышел в коридор:

"Стояли там, а потом – взрыв и у нас все полетело. Как потом оказалось, у нас выбило рамы, балконы, входные двери, межкомнатные, повалило мебель. Мы после этого были в истерике и в шоке. Начали убирать. Я спустился во двор а жена убирала. Как-то закрыли окна в квартире. Вышли во двор, а нам сказали, чтобы собирались. Взяли самое необходимое", — говорит он.

Разрушен подъезд жилого дома

По сообщению МВД Украины, в результате ракетного удара разрушен подъезд жилого дома от третьего до пятого этажей. Профильные службы эвакуировали около 50 жильцов дома.

Фото с места ракетного удара по дому в Запорожье / Фото: Национальная полиция Украины

Поврежден дом в Запорожье / Фото: t.me/zoda_gov_ua

Поврежден дом в Запорожье / Фото: ГСЧС

Поврежденный дом в Запорожье / Фото: suspilne.media

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, саперы и профильные службы города. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

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