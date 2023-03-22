Ракетный удар по Запорожью: показали разрушенные дома, в которые попали вражеские ракеты (жуткие видео)

По состоянию на 14:00 пожар в девятиэтажных домах ликвидирован.

В среду, 22 марта, Россия нанесла ракетный удар по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате чего произошло частичное разрушение домов.

Фото и видео публикуем с места трагедии.

Также читайте В Запорожье после ракетного удара на изуродованном балконе уцелел флаг Украины (фото)

По информации спасателей, в результате атаки произошло частичное разрушение торцов двух девятиэтажных жилых домов в областном центре.

По предварительным данным ГСЧС, 21 человек госпитализирован, в том числе 2 ребенка, из которых один человек скончался в больнице. Подразделениями ГСЧС спасены 4 человека. По состоянию на 14:00 пожар в двух частично разрушенных девятиэтажных домах ликвидирован.

Ракетный террор России по Запорожью

Напомним, в обед 22 марта Россия атаковала Запорожье. Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, оккупанты выпустили по городу шесть ракет, одна не разорвалась. Какие именно ракеты враг выпустил по Запорожью – устанавливается. Две из шести ракет попали в жилые многоэтажки. Спасатели уже провели эвакуацию из двух поврежденных домов.

Сейчас на месте удара работают спасатели ГСЧС и городской аварийно-спасательной службы, медики, психологи, работники соцзащиты, волонтеры, городская ассоциация шелтеров.

Все, что известно о террористической атаке страны-агрессорки в Запорожье – читайте в материале ТСН.ua.

Читайте также: