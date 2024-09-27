Ракетный удар по зданию полиции в Кривом Роге: подробности российского обстрела

Оккупанты обстреляли здание полиции в Кривом Роге.
В Кривом Роге на Днепропетровщине на месте ракетной атаки продолжается спасательная операция. Россияне нанесли удар баллистикой по зданиям в центре города. Там уже трое погибших и шестеро раненых. Под руинами еще может быть по меньшей мере один человек.
Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.
Россияне нанесли ракетный удар по зданию полиции в Кривом Роге. Несколько его этажей полностью разрушены.
"Частично разрушено здание, ведутся спасательные работы, под завалами могут находиться три человека", — говорит начальник ГУ МВД Днепропетровщины Александр Ганжа.
Взрыв раздался в девять утра. Через несколько минут после сигнала воздушной тревоги. Удар пришелся в центр, а слышала его половина города.
На месте попадания сразу развернули поисковую операцию. Сюда прибыли все экстренные службы. Взрывом часть стен в здании отрезало, обнажая чьи-то рабочие кабинеты. Кое-где устояла мебель и небольшой флаг Украины на стене.
Спасатели после обеда достали из-под руин тело женщины. Позже деблокируют тела еще двоих человек.
Троих раненых госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще трое — лёгкие. Кроме управления полиции, повреждены 23 частных дома, в основном у них побиты крыши и окна. Повреждены также три девятиэтажки и учебное заведение. Побиты более 80 автомобилей, в том числе и машины полиции. 30 сентября в Кривом Роге объявлен Днем траура.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 18:00 27 сентября. Погибшие в Кривом Роге! Встреча Трампа с Зеленским!
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