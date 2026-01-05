Ракетный удар по жилому дому в Харькове: количество погибших резко возросло - что известно

Последствия обстрела Харькова

В Харькове четвертые сутки подряд продолжается поисково-спасательная операция на руинах многоэтажки в центре города. 2 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому сектору среди белого дня, разрушив дома и забрав жизни мирных жителей.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент ТСН Юлия Бойко.

Страшные находки под обломками

За последние выходные спасатели достали из-под завалов фрагменты тел еще четырех человек. Ранее на этом месте обнаружили тела 22-летней матери и ее трехлетнего сына. Сейчас официально подтверждена гибель шести человек.

Из-за мощности взрыва тела сильно повреждены, поэтому окончательная идентификация некоторых фрагментов еще продолжается.

Масштабы разрушений и ход работ

Российская ракета попала в густонаселенный район, повредив больницу и более 30 домов. Один подъезд четырехэтажного жилого дома, а также торгово-офисное здание рядом, разрушены до основания.

С места попадания уже вывезли более 6 390 тонн бетонных и металлических конструкций.

На руинах круглосуточно находятся подразделения ГСЧС, кинологи с собаками и коммунальные службы. Привлечена тяжелая инженерная техника для разбора завалов.

Судьба пропавших и состояние раненых

Поисковая операция не прекращается, поскольку судьба по меньшей мере одного человека остается неизвестной. Ранее сообщалось о семи человек, которые не выходили на связь после удара.

Что касается пострадавших:

Всего в тот день ранения получили более 30 человек.

На сегодня семеро пострадавших остаются в медицинских учреждениях города. Врачи оценивают их состояние как стабильное, угрозы жизни пока нет.

Спасательные работы в центре Харькова продолжаются до полного разбора завалов и установления судьбы каждого, кто мог находиться в здании.

