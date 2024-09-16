Ракетный удар по жилому дому в Харькове: новые подробности обстрела

Российские террористы снова атаковали Харьков. Управляемые авиабомбы накануне выпустили по жилым многоэтажкам. На сегодня известно о погибшей и 42 раненых, среди них четверо детей. В течение дня по городу оккупанты направили по меньшей мере шесть КАБов.

Об этом идет речь в сюжете корреспондентов ТСН.

Оккупанты атаковали Харьков в воскресенье. Одно из попаданий было в 12-этажный жилой дом. На верхних этажах мгновенно вспыхнул пожар.

На месте разворачивают поисково-спасательную операцию. С места попадания в больницу постоянно курсируют скорые. Раненых выносят одного за другим. Спасатели тушат возгорание. Рядом — соседи вместе с копнами толкают подальше от места попадания автомобиля.

Последствия обстрела Харькова

Люди сплачиваются, оказывают друг другу первую помощь. Число раненых растет ежеминутно. Сначала их 25, уже через час — 30, далее- количество травмированных уже превышает четыре десятка.

"Это ушибные раны, это переломы, проникающие ранения обломочные. Есть ожоги, но незначительные", — говорит директор Центра экстренной медицинской помощи Харькова Виктор Забашта.

"Враг применил снова КАБ или ФАБ. Мероприятие было осуществлено из района Белгорода. Несколько человек в тяжелом состоянии, есть раненые дети", — говорит руководитель ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

Младшему раненому – только год. Господин Григорий во время обстрела был вне дома, сейчас больше всего занимается внучкой — во время прилета она была с родителями в квартире. Всю его семью госпитализировали.

Несколько пострадавших в тяжелом состоянии. Юлия радуется одному – ее ребенок во время обстрела был за городом. Но травм получил пожилой отец.

Россияне обстреляли многоэтажный жилой дом

Из охваченных дымом этажей спасатели эвакуируют людей. Мужчина с 12 этажа наотрез отказывается бросать квартиру. Пока не спасут и его собаку. Спасение четырехлапой – пожарные снимают на видео.

На месте развернут "Пункт незламности". Только в этой многоэтажке разрушены квартиры и перекрытия в двух подъездах. Предварительно – выбитые стекла еще в двенадцати домах. Взрывная волна уничтожила десятки автомобилей. Есть попадания и по селам области.

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