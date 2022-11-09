Ракетный удар РФ по Краматорску и атака дронами Днепра: какая ситуация в регионах 9 ноября

Ночь против 9 ноября в большинстве регионов Украины прошла относительно спокойно, но восемь областей находились под огнем российских оккупантов.

Какая ситуация в регионах по состоянию на 9:00 утра.

Так, относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Полтавской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях.

Запорожская область

Ситуация по области за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредотачивается на удерживании занятых рубежей. По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Лежине, Белогорье, Чаривное, Малиновка, Красное, Малая Токмачка, Успеновка, Новоданиловка, Гуляйполе, Орехов, Дорожнянка, Новоандреевка, Степное, Каменское.

Поступило 18 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ. Подробная информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Сумская область

Ночью произошел минометный обстрел (8 приходов) г. Середина-Буда Шосткинского района. Предварительно, без пострадавших. Информация о последствиях уточняется. Вчера за день враг направил на приграничье 59 мин и снарядов. Под обстрелами были Краснопольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Великописаревская и Миропольская громады.

Днепропетровская область

Ночью область атаковали дроны-камикадзе. Пять вражеских дронов наши военные сбили, три попали в логистическое предприятие в Днепре. Четверо работников предприятия получили ранения. Все госпитализированы. Трое в тяжелом состоянии.

Никопольщину россияне в очередной раз обстреляли тяжелой артиллерией и "Градами". Попали по Мировской и Марганецкой громадам. В громадах повреждено более 20 жилых домов, частное предприятие, автомобили, газопровод и линия электропередач. Предварительно люди не пострадали. Данные о последствиях уточняются.

Харьковская область

Враг из артиллерии минометов продолжает обстреливать пограничные населенные пункты. В результате обстрелов ночью в Шевченковской громаде Купянского района горел сеновал. В Дворичанской громаде Купянского района за прошлые сутки горело частное домовладение, обстрелами повреждено административное здание. Госпитализированы два человека в результате обстрелов в Дворичанской громаде. Состояние пациентов среднее.

Минная опасность в Харьковской области остается одной из самых больших проблем. В течение суток 2 работника дорожной службы погибли, еще 2 раненых. Спецтехника задела мину во время работ на дороге в Чугуевском районе. Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезвредили 635 взрывоопасных предметов. Разминирование продолжается.

Луганская область

Под вражеские обстрелы за минувшие сутки попали Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка, Стельмаховка, Грековка, Мясожаровка, расположенные на Купянском и Лиманском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Белогоровки и Новоселовского.

Россияне 7 раз атаковали позиции наших бойцов вдоль линии столкновения, нанеся 24 артеллерийских и минометных обстрела, а также 2 авиационных удара. Ситуация в области остается напряженной.

Донецкая область

Вчера вечером – ракетный удар по Краматорску: повреждена школа, частные дома. Раненый 8-летний ребенок. Вечером — мощный комбинированный обстрел Временного Яра (ракеты, артиллерия и РСЗО): пострадали школа, детсад, частные дома, по меньшей мере, один человек погиб, 2 ранены.

Вечером также были обстрелы Авдеевки (в том числе с применением "Солнцепеков"). Один человек погиб, один ранен. Разрушены дома. Ночью — обстрелы Торецкой громады, в частности, Нью-Йорк, Северное, Южное, Курдюмовку, Шумы и г. Железное. Обстрелы продолжаются и к утру. Ночью обстрелы Северска и Соледара, активные боевые действия возле ст. Майорск. Также ночью россияне обстреливали старую часть Авдеевки.

По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь. Штурмовые действия на направлениях Каменка, Веселое, Красногоровка, Промка, Опытное, Первомайское и Невельское. За сутки в Донецкой области: 3 погибших, 11 раненых.

Николаевская область

За прошедшие сутки враг наносил артиллерийские удары по Шевченковской громаде. Попадание зафиксировано в объекте промышленной инфраструктуры. Пострадавших нет. Также вчера обстрелы были Широковской громады, в результате чего разрушен один дом, поврежден частный транспорт и зафиксировано попадание по открытым территориям. Без пострадавших.

Херсонская область

Обстановка в Херсонской области остается сложной. По информации ГШ ВСУ, обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, авиаудары подверглись населенным пунктам, граничащим с линией столкновения, в том числе: Благодатное, Новая Каменка, Сухой Ставок, Белогорка. Также российские террористы нанесли удар с РСЗО по поселку Большая Александровка. В результате обстрела обломочное ранение получили 2 гражданских лица. Враг продолжает прибегать к мародерству и уничтожению гражданской инфраструктуры на временно занятых территориях области.

По информации ОК "Юг", с целью уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии, оккупанты продолжают использовать беспилотные летательные аппараты. Один из таких шпионов типа "Орлан-10" уничтожен в Бериславском районе.

В результате предварительных поражений мест расположения оккупационных войск в Голой Пристани на Херсонщине около двух десятков единиц вражеской техники уничтожены.

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Напомним, в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки ВСУ отразили вражеские атаки на 14 участках на Донбассе. Так, атаки врага были отбиты в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское Луганской области и Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Клещиевка, Майорск, Новомихайловка, Опытное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка Донецкой области.

Подтверждена информация о поражении подразделений РФ на временно занятой территории Запорожья. 6 ноября уничтожены 15 единиц военной техники разного типа, ранены и убиты до 150 сотни оккупантов. Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла по врагу 18 ударов, в частности, поражены 4 взводных опорных пункта, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции вражеских средств ПВО.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины сбили 5 БПЛА Ланцет и 4 — "Орлан", а украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

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