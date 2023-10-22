Ракетный удар РФ по терминалу "Новой почты" на Харьковщине: среди погибших есть неидентифицированное тело

В результате ракетного удара по терминалу "Новой почты", по последним данным, погибли шесть человек.

Рядом с разрушенным терминалом "Новой почты" в пригороде Харькова, который оккупационная армия России атаковала ракетами вечером 21 октября, нет военных объектов, однако во второй раз это враг целит сюда. Год назад здание пришлось восстанавливать после артиллерийских обстрелов, а теперь – сюда прилетела российская ракета.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Терминал "Новой почты" под ударом! Прямое включение с места обстрела вблизи Харькова

"Погибли 6 сотрудников отделения, 16 получили ранения и ожоги. Шесть из них – в тяжелом состоянии. Еще двое в крайне тяжелом. Все ранены в больнице. На месте трагедии работают следователи. Среди руин отыскивают еще остатки ракет. А работники ГСЧС разбирают аварийные конструкции. Как объясняют в полиции – среди погибших еще есть неидентифицированное тело, для опознания которого придется проводить ДНК-экспертизу. Впрочем, предварительно отмечается, что это погибший мужчина", — говорится в сюжете.

Как рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, все работники этого предприятия являются гражданскими. Терминал "Новой почты" в Харьковской области работал круглосуточно — там распределяли грузы по адресатам и районам.

"По меньшей мере, две ракеты ударили по этому зданию. Это ракеты С-300, которые предварительно были запущены с территории Белгородской области", — уточнил он.

Тревога на Харьковщине прозвучала вечером 21 октября в 22:11 – и уже через несколько минут раздались взрывы.

В "Новой почте" объяснили, что укрытие на предприятии есть, впрочем, добежать до него у сотрудников просто не было шанса. После попадания сразу же вспыхнул пожар. В этот момент в грузовом терминале работало 22 человека. На спасение коллег сразу побежали сотрудники из соседних корпусов.

"Когда я был в этом здании, я с правой стороны увидел вспышку, громкий гул и почувствовал, как посылки подлетают. И я сразу побежал на верх. Темнота, пыль поднята, осколки и мы быстро с товарищем эвакуировались из этого здания", — рассказал один из работников компании.

В результате атаки оккупантов вражеские ракеты разбили здание, семь грузовиков и два полуприцепа.

В "Новой почте" объявили день траура по погибшим работникам и отметили, что продолжат работать даже несмотря на уничтожение этого терминала.

Напомним, в Купянске оккупанты ударили по домам: пострадали подростки и женщина (фото).

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