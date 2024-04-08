Ракетный удар РФ по вокзалу в Краматорске в 2022 году: сколько людей погибло и как идет расследование

Россия атакует гражданских людей и мирные объекты с начала полномасштабного вторжения. 2 года назад ракета оккупанта попала в железнодорожный вокзал в Краматорске. В то время там находились несколько тысяч, ожидавших эвакуации. Десятки – погибли, сотни получили ранения.

ТСН пообщалась со свидетелями тех событий и стражами порядка, которые расследуют это бесчеловечное преступление оккупанта.

Мать и дочь попали под обстрел в Краматорске: что они рассказывают

Каждый обстрел для Натальи Степаненко - это переживания и тяжелые воспоминания. Два года назад она с дочкой Яной и сыном Ярославом на эвакуационном поезде должны были выезжать из Краматорска. Приехали за несколько часов до отправления. В какой-то момент - вышли на перрон, чтобы провести бабушку Татьяну, которая ехала другим рейсом. А дальше прогремел взрыв.

"Когда я открыла глаза, я вообще не поняла, что происходит. Я сама поняла, что я лежу. Чего я лежу не понятно, здесь ничего не понимаешь. А люди просто, кто кричал, кто стонал, такое страшное, как в фильме ужасов", - вспоминает Наталья Степаненко.

Наталья Степаненко и ее дочь Яна

Жизнь Натальи и Яны в день трагедии изменилась навсегда. Женщина потеряла ногу. Дочь обе. Реабилитация длилась месяцами. Сначала лечение в Украине, протезирование в Соединенных Штатах. Как и миллионы других украинцев, чью жизнь изменила война, говорит Наталья, они не сдались. И теперь пытаются помочь другим.

Яна сейчас готовится к Бостонскому марафону, чтобы собрать средства на беговой протез для ветерана Александра Рясного. Семья же обустроила жизнь во Львове, который уже также стал родным. Но Наталья и Яна все же верят - однажды смогут вернуться в родную Донецкую область.

Обстрел вокзала в Краматорске: что известно о расследовании

"Точкой-У" с кассетными боеприпасами оккупанты попали в вокзал, где находились около трех тысяч гражданских. Преимущественно женщины, пожилые люди и дети. Первые секунды после трагедии снял журналист Алексей Меркулов. В тот день 135 человек получили ранения. А 53 - погибли. Среди них - 7 детей.

Ракетный удар России по людям в Краматорске

Оккупанты вместо этого сначала заявили - якобы попали в скопление военных. Особенно цинично заявление выглядело в сочетании с надписью "За детей" на остатках ракеты. Правда, впоследствии оккупанты экстренно начали удалять новости и попытались заявить - это якобы Украина попала в своих. Но иностранные спутники четко зафиксировали - стреляла именно Россия.

ООН, Еврокомиссия, ведущие государства - все в один голос называли это военным и преступлением против человечества. И российская пропаганда как всегда все отрицала. Украинские правоохранители сразу открыли уголовное дело. За время расследования установили - ракету выпустили из тогда оккупированного Изюма.

СБУ также установила - россияне врали миру, что якобы не имеют на вооружении "Точки У", поэтому не могли стрелять. Их оккупант использовал и на Киевщине, и на Харьковщине.

Кто именно стрелял и кто отдавал приказ, говорят в офисе Генпрокурора, еще устанавливают. Несмотря на сложность, уверены, рано или поздно это удастся сделать.

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Напомним, оккупанты снова атаковали Днепропетровскую область.

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